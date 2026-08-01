Kommen Sie mit auf eine spannende Zeitreise durch eine der bedeutendsten Straßen Bozens. von Markus Perwanger<BR \/><BR \/><b>1898:<\/b> Die Bozner Sparkasse zeigt Flagge. Einerseits wird „mit patriotischer Freude und berechtigtem Stolz“ das Thronjubiläum des Kaisers gefeiert. Franz Josef regiert seit 50 Jahren, seit 1848. Andererseits weiß man nur zu gut, dass Bozen dringend Wohnungen braucht. Was liegt also näher, als sich in den Chor der Gratulanten einzureihen und der Stadt Bozen einen ganzen Straßenzug zu schenken, zum Dank „über das seltene Glück, das den Völkern Österreichs zu Theil geworden ist“?<BR \/><BR \/>Es war von Vorteil, dass immer die gleichen Herren die Strippen zogen und größere Entscheidungen trafen. Handel, Banken, Stadtgemeinde und auch viele andere Schaltstellen hatte man fest im Griff.<BR \/><BR \/>Bozen war zudem im Aufbruch, was sich in gleich mehreren bedeutenden Projekten zeigte, die zur Zeit des legendären Bürgermeisters Julius Perathoner umgesetzt wurden: Elektrifizierung, neues Rathaus, Talferbrücke, Schulen, Eingemeindung von Zwölfmalgreien etc. – aber es fehlten Wohnungen. <BR \/><BR \/>Zum Vergleich: 1890 lebten in der Stadt rund 11.700 Menschen, 20 Jahre später waren es knapp 15.000. Im – noch nicht eingemeindeten – Zwölfmalgreien wurden 1890 rund 4.300 Einwohner gezählt, Ende 1910 mehr als doppelt so viele.<BR \/><BR \/>Die Sparkasse war Mitte der 1850er Jahre ins Leben gerufen worden, um „Handwerkern, Taglöhnern, Dienstboten und überhaupt der minder bemittelten Klasse der Bevölkerung Gelegenheit zu bieten, ihre Ersparnisse sicher aufzubewahren und verzinslich anzulegen …“ <BR \/><BR \/>Nicht ohne Stolz wurde darauf verwiesen, dass „ein beträchtlicher Theil des Gebahrungsüberschusses zu gemeinnützigen und wohlthätigen Lokalzwecken verwendet“ werde.<h3>„Hochbeglückendes Ereignis“<\/h3>Hoher Wohnbedarf und Thronjubiläum – es bietet sich also eine wunderbare Gelegenheit, um großzügig aufzutreten. Die Bozner Sparkasse kauft mehrere Grundstücke und Gebäude im Westen der Altstadt an, lässt eine Straße auf der Nord-Süd-Achse anlegen und schenkt sie der Stadtgemeinde. <BR \/><BR \/>Zitat aus der Widmungsurkunde vom 2. Dezember 1898: Die Sparkasse überlässt sie der Stadt Bozen „aus Anlass des hochbeglückenden Ereignisses, … der ruhm- und segensreichen Regierung Seiner Majestät des Kaisers seit 50 Jahren in allen Theilen und mit allem Zubehör“.<BR \/><BR \/>Links und rechts der neuen Verbindung wird umgehend gebaut. Bereits 1898 gründen Private einen Verein, um Wohnhäuser zu errichten. Sie kaufen der Sparkasse einen Teil der Grundstücke entlang der Sparkassenstraße ab und errichten Zinshäuser, vorerst mit drei Dutzend Wohnungen. Ob die Mitglieder des Vereins tatsächlich den „Nothstand, der gerade den ärmsten Theil der Bevölkerung am schwersten bedrückt“ lindern wollten, sei dahingestellt. <h3>Bemerkenswertes Beispiel für die Zeit des Aufbruchs zur Jahrhundertwende<\/h3>Bei den Häusern, speziell jenen im nördlichen Abschnitt der Sparkassenstraße, vermischen sich Historismus, Neuromanik, Neurenaissance, Neubarock und andere Stilrichtungen, kurzum, die Sparkassenstraße wird zu einem architektonisch phantasievollen, in jedem Fall bemerkenswerten Beispiel für die Zeit des Aufbruchs in Bozen. <BR \/><BR \/>Die Planer und Architekten konnten den Geschmack jener Zeit in vollen Zügen bedienen. Es entstanden Türmchen, verschnörkelte Fassaden und helle Erker, ob in Anlehnung an die Ringstraße in Wien, ob im Nürnberger oder Überetscher Stil.<BR \/><BR \/>An der Ecke zur Talfergasse baut die Sparkasse Anfang der 20. Jahrhunderts selber ihren neuen Sitz, gleich gegenüber entsteht das Stadtmuseum und an der Ecke zur heutigen Museumsstraße, ehemals Fleischgasse, erwirbt die einflussreiche Österreichisch-Ungarische Bank einen Baugrund. Das Gebäude beherbergt später die Banca d’Italia. Heute ist dort das Archäologiemuseum für die Mumie aus dem Eis eingerichtet, für Ötzi.<h3>Menschliche Abgründe: Jüdische Familie ausgelöscht<\/h3>Da überbordende Glorie und menschliche Abgründe manchmal eng beieinander liegen, sei an dieser Stelle an eine jüdische Familie erinnert, die in der Sparkassenstraße lebte. Vor dem Haus Nr. 16, wo heute die Sparkasse Academy ihren Sitz hat, sind gleich fünf sogenannte Stolpersteine in den Boden eingelassen. Sie erinnern an Renzo Carpi, seine Frau und ihre drei Kinder, die -wie so viele weitere Juden aus der Stadt Bozen – im September 1943 verhaftet und wenig später von den Nazis umgebracht wurden. Besonders erschütternd das Schicksal der kleinen Olimpia: Sie wurde nur drei Jahre alt.