Produziert wurde der Film von der Südtiroler Produktionsfirma SickLevel Prodocution, die sich auf innovative Projekte im Bereich Outdoor- und Extremsport spezialisiert hat. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1319856_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die zentralen Protagonisten des Films sind Mark Michael Mair aus Wiesen, Robert Pelz aus Innsbruck, Johannes Ellemunt aus Stange, Markus Thaler aus dem Sarntal und Tobias Gerhardt aus dem Schwarzwald, die das Highlining am Tribulaun mit eindrucksvoller Intensität und persönlichem Einsatz erlebbar machten. Beim Highlining balancieren Sportler auf einem zwischen Berggipfeln gespanntem Gurtband.<BR \/><BR \/> Marcotto nahm beim Gully International Film Festival in Indien die Auszeichnungen entgegen. Das Festival fand im Bundesstaat Bihar in den Städten Nawada und Patna statt und verzeichnete in diesem Jahr über 550 Einreichungen aus über 36 Ländern – ein Beleg für die besondere Bedeutung des Preises. <BR \/><BR \/>Bemerkenswert ist auch der Veröffentlichungsweg des Films. Die Dokumentation „High Above – Highlining on Tribulaun“ wurde auf diversen internationalen Streaming-Plattformen wie Tubi, Apple TV und weiteren Anbietern veröffentlicht. Dort erreichte der Film ein breites internationales Publikum, bevor er als offizielle Auswahl bei mehreren Filmfestivals gezeigt wurde. <h3>\r\nSemi-Finalist beim World Film Festival in Cannes<\/h3>Zusätzliche Anerkennung erhielt die Produktion als Semi-Finalist beim World Film Festival in Cannes, wodurch die internationale Aufmerksamkeit für das Projekt weiter zunahm. Bei der bevorstehenden Teilnahme am International Festival of Outdoor Films (IFOF), das als weltweit größtes reisendes Wettbewerbsfestival für Outdoor-, Abenteuer- und Extremsportfilme gilt, wird „High Above“ als offizielle Auswahl präsentiert.<BR \/><BR \/>Auch beim Tamizhagam International Film Festival wurde die Produktion in mehreren Kategorien ausgezeichnet. Der Film erhielt den Preis als „Best International Feature Film“, „Best Documentary Feature Film“ und für die „Best Director“-Leistung. <h3>\r\nEines der erfolgreichsten alpinen Dokumentarfilmprojekte aus Südtirol<\/h3>Der Dokumentarfilm widmet sich der faszinierenden Welt des Highlinings und wurde vor der imposanten Kulisse des Tribulaun-Massivs gedreht. Im Mittelpunkt stehen die genannten Athleten, die sich in schwindelerregender Höhe der außergewöhnlichen Herausforderung stellen. Der Film zeigt eindrucksvoll das Zusammenspiel von körperlicher Präzision, mentaler Stärke und der alpinen Umgebung. <BR \/><BR \/>Mit seinen internationalen Festivalerfolgen zählt „High Above – Highlining on Tribulaun“ inzwischen zu den erfolgreichsten alpinen Dokumentarfilmprojekten aus Südtirol.