Nachhaltigkeit im Fokus<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Im Zentrum der Diskussion stand eine Frage, die zunehmend an Bedeutung gewinnt: Wie nachhaltig sind Sportveranstaltungen ökologisch, wirtschaftlich und sozial? Dass derartige Events weit mehr sind als kurzfristige Highlights, zeigen aktuelle Forschungsergebnisse aus Südtirol. So konnte das Institut für Public Management am Beispiel des Reschenseelaufs schon vor über zehn Jahren eine direkte Wertschöpfung von über 1,3 Millionen Euro nachweisen. Hinzu kommen ein Werbewert in Printmedien von rund 30.000 Euro sowie ein Kostenäquivalent der freiwilligen Arbeit von über 90.000 Euro. Diese Zahlen unterstreichen, welchen konkreten Beitrag Veranstaltungen für regionale Wirtschaft und Gesellschaft leisten, gerade in einem tourismusgeprägten Raum wie Südtirol.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Von der Forschung in die Praxis<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Parallel dazu hat die Eurac Research gemeinsam mit den Eventdienstleistern und Veranstaltern im Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol (hds) an der praktischen Umsetzung von Nachhaltigkeit gearbeitet. Ergebnis ist ein Praxisleitfaden für nachhaltige Events, der allen Interessierten kostenlos zur Verfügung steht und konkrete Orientierung für Planung und Durchführung bietet. Auch der Euregio-Talk in Latsch selbst stand in diesem Kontext und knüpfte zudem an wissenschaftlich begleitete Initiativen wie jenes des Städtenetzwerk-Projekts Erlebe Deine Städte mit dem Rad an, bei dem nachhaltige Mobilität, regionale Entwicklung und Radsport gezielt miteinander verbunden werden.