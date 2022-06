Wie Patrick Thurner ein verrostetes Auto von der Burg rettet und ihm neues Leben einhaucht Wie Patrick Thurner ein verrostetes Auto von der Burg rettet und ihm neues Leben einhaucht

Für Autoliebhaber klingt es wie ein modernes Märchen: In einem alten Schloss in Niederösterreich rostete seit Jahren ein altes Mercedes Cabriolet B 230 vom Baujahr1939 vor sich hin, lag in Einzelteile zerlegt herum, das Blech mit Holzteilen stand leider jahrelang im Freien und war dementsprechend verrostet. + Von Benno Zöggeler