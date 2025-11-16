<b>Von Tatjana Finger<\/b><BR \/><BR \/>Ein Prompt ist nichts anderes als die Eingabe, mit der man einer KI mitteilt, was sie tun soll. Es kann ein Satz sein wie: „Schreibe mir eine freundliche E-Mail an einen Kunden“ oder ein komplexes Szenario mit mehreren Anweisungen. Die KI analysiert den Text, erkennt Muster und erstellt auf Basis ihrer Trainingsdaten eine Antwort, die statistisch am besten passt.<BR \/><BR \/>Doch wie im echten Leben kommt es auf die Formulierung an. Eine vage Frage führt oft zu vagen Antworten. Wer hingegen klar beschreibt, was er möchte, bekommt deutlich bessere Ergebnisse. Ein guter Prompt enthält daher Kontext, Ziel und Stilvorgabe. Statt „Schreibe etwas über Urlaub“ könnte man formulieren: „Verfasse einen kurzen Instagram-Post über nachhaltiges Reisen in Südtirol, freundlich und inspirierend“. Schon kleine Ergänzungen verändern die Qualität enorm.<BR \/><BR \/>Wie viel Unterschied ein guter Prompt macht, zeigt ein einfaches Beispiel aus dem Alltag:<BR \/><I>Ein Student öffnet abends den Kühlschrank – darin: zwei Eier, ei<?TrVer>\r\nne Zucchini, etwas Parmesan und ein Rest Pasta.<\/I><BR \/><BR \/>Er könnte in ChatGPT schreiben: <I>„Ich bin Student, habe wenig Kocherfahrung und nur diese Zutaten. Bitte gib mir ein einfaches, günstiges Rezept, das in 20 Minuten fertig ist.“<\/I><BR \/><BR \/>Die KI schlägt eine schnelle Zucchini-Pasta mit Parmesan vor, mit klaren Anweisungen, einfachen Begriffen und Tipps, wie die Sauce gelingt. In wenigen<?Uni SchriftWeite="92ru">\r\n Minuten steht ein gelungenes Gericht <?_Uni>\r\nauf dem Tisch, und der Student hat nebenbei gelernt, wie man mit einem guten Prompt mehr herausholt als nur ein Rezept.<BR \/><BR \/><h3>\r\nWas Sie beim Prompten vermeiden sollten<\/h3>Ein häufiger Fehler beim Prompten besteht darin, die KI wie eine Suchmaschine zu behandeln. Wer nur Schlagworte eingibt, erhält oft oberflächliche oder unpassende Texte. Besser ist es, ganze Sätze zu verwenden, so, als würde man mit einem Menschen sprechen. Auch Folgefragen sind wichtig: Mit jeder neuen Eingabe lernt das Modell, was man wirklich sucht, und verfeinert die Antwort.<h3>\r\nDie Kunst, richtige Anweisungen zu geben<\/h3>Hilfreich ist zudem eine klare Struktur. Gute Prompter beginnen mit der Rolle („Du bist ein erfahrener Texter …“), beschreiben dann die Aufgabe („… der eine Pressemitteilung schreibt …“) und fügen am Ende Stil oder Länge hinzu („… in maximal 100 Wörtern, sachlich und prägnant“). Dieses Prinzip nennt sich „Prompt Engineering“, also die Kunst, einer KI die richtigen Anweisungen zu geben.<BR \/>Best Practices für erfolgreiches Prompten sind:<BR \/>1. Sei präzise: Je genauer die Beschreibung, desto besser das Ergebnis.<BR \/>2. Gib Kontext: Nenne Zielgruppe, Tonfall oder Perspektive.<BR \/>3. Arbeite schrittweise: Lieber mehrere kurze Prompts als einen überladenen.<BR \/>4. Teste Varianten: Schon kleine Änderungen können große Wirkung haben.<h3>\r\nWenn die KI zu „halluzinieren“ beginnt<\/h3>Natürlich hat auch das Prompten Grenzen. Eine KI kann nur auf das Wissen zugreifen, das sie im Training gelernt hat. Sie versteht keine Gefühle oder Ironie, und manchmal „halluziniert“ sie, also erfindet Details, die plausibel klingen, aber falsch sind. Daher gilt: Ergebnisse immer prüfen, bevor man sie weiterverwendet.<BR \/><BR \/>Trotzdem ist das Prompten eine Fähigkeit, die immer wichtiger wird, fast wie eine neue digitale Sprache. Wer sie beherrscht, kann Künstliche Intelligenz nicht nur nutzen, sondern gezielt steuern. So wird aus der anfänglichen Magie eine echte Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1238448_image" \/><\/div>