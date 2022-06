Wie Železna Kapla zu Urtijëi hätte werden können Wie Železna Kapla zu Urtijëi hätte werden können

Sie fühlten sich in ihrem durch den Rassenwahn befeuerten Gefühl der unschlagbaren Überlegenheit offenbar wie in einem Reisebüro: Als die Nazi-Bürokraten und die Südtiroler Optanten-Vertreter nach 1939 das versprochene geschlossene Siedlungsgebiet für die abwanderungswilligen Südtiroler suchten, tippte man einmal auf dieses Gebiet auf der Europakarte, dann wieder auf ein anderes – geworden ist am Ende nichts daraus. + Hatto Schmidt