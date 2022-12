Wie zufrieden sind die Südtiroler mit ihrer Situation? Die Ergebnisse einer Erhebung

Die Ergebnisse auf einen Blick. Quelle: Astat

Gesundheit

Personen, die sich gesund fühlen nach Altersklasse – Vergleich 2016 bis 2019 und 2020 bis 2021. Quelle: Astat

Zufriedenheit

Psyche

Zukunftsaussichten

Vorab: Die Erhebung wurde in den Jahren 2016 bis 2021 durchgeführt – die hohe Inflation und die Energiekrise waren da also noch nicht das ganz große Thema – sehr wohl aber die Corona-Pandemie.29 Prozent der Personen ab 14 Jahren geben an, dass es ihnen gesundheitlich sehr gut geht, 50 Prozent gut. 18 Prozent bewerten ihren Gesundheitszustand weder gut noch schlecht und 3 Prozent geht es schlecht bis sehr schlecht.Die Rate des als gut oder sehr gut wahrgenommenen Gesundheitszustandes der Südtiroler Bevölkerung ab 14 Jahren (79 Prozent) liegt signifikant über dem entsprechenden gesamtstaatlichen Wert von 67 Prozent.Auf die Frage, wie zufrieden sie mit ihrem Leben insgesamt sind, antworteten die Südtiroler auf einer Skala von 0 bis 100 im Durchschnitt mit 77 und liegen damit deutlich über dem entsprechenden gesamtstaatlichen Wert (72/100).Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO ist die psychische Gesundheit ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Gesundheit. Um das psychische Wohlbefinden einer Bevölkerung zu erfassen, werden den Befragten einige Fragen zu ihrem Gefühlszustand der 4 Wochen vor der Befragung gestellt.Die 5 Fragen, die dem SF36-Fragebogen (36-Item Short Form Survey) entnommen wurden, beziehen sich auf die 4 Hauptaspekte der psychischen Gesundheit (Angst, Depression, Kontrollverlust über das Verhalten oder die Gefühle und psychisches Wohlbefinden).Der Index, der die psychische Belastung der Personen misst, wird durch die Summe, der von jeder Person ab 14 Jahren erreichten Punktzahl ermittelt. Dieser liegt zwischen 0 und 100, wobei sich das psychische Wohlbefinden mit steigendem Indexwert verbessert.2021 lag der Wert des Indikators der psychischen Gesundheit in Südtirol bei 72 und damit deutlich höher als der entsprechende gesamtstaatliche Wert (68/100).Für alle 3 untersuchten Altersklassen ist der Index der psychischen Gesundheit im Zeitraum 2020-2021 niedriger als der Durchschnittswert in den 4 Jahren vor der Covid-19-Pandemie.30 Prozent der Personen ab 14 Jahren glauben, dass sich ihre persönliche Situation in den kommenden 5 Jahren verbessern wird, 40 Prozent glauben, dass sie gleich bleiben wird und 10 Prozent glauben, dass sie sich verschlechtern wird. Für die restlichen 19 Prozent sind die Zukunftsaussichten ungewiss.Der Anteil der Südtiroler, die glauben, dass sich ihre Situation verbessern oder gleichbleiben wird (71 Prozent), ist deutlich höher als im gesamtstaatlichen Vergleich (61 Prozent im Jahr 2020).Die Aufschlüsselung der Daten nach Geschlecht zeigt, dass Frauen häufiger über die Zukunft verunsichert sind als Männer.Größere Unterschiede gibt es aber zwischen den Altersklassen. 53 Prozent der 14- bis 34-Jährigen blicken optimistisch in die Zukunft, im Gegensatz zu 31 Prozent der 35- bis 64-Jährigen und 4 Prozent der über 64-Jährigen. Pessimismus und Unsicherheit sind dagegen bei älteren Menschen häufiger anzutreffen