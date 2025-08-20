Das große Finale findet am Samstag, dem 16. Mai 2026, statt. Zuvor treten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in zwei Halbfinalshows an: am Dienstag, dem 12. Mai, sowie am Donnerstag, dem 14. Mai.<BR \/><BR \/>Damit kehrt der weltgrößte Musikwettbewerb nach mehr als einem Jahrzehnt wieder in die österreichische Bundeshauptstadt zurück. <BR \/><BR \/>Erwartet werden zehntausende Fans aus ganz Europa, die für ein buntes Fest der Musik und der Kulturen sorgen sollen.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>