Will Smith war eifersüchtig auf 2Pac.

Der Grund: Die Gefühle seiner Ehefrau Jada für den vor mehr als 20 Jahren erschossenen Musiker, wie der 51-Jährige dem US-Radiomoderator Charlamagne Tha God sagte.





Als der Moderator Will Smith fragte, ob er jemals Eifersuchtsgefühle gehabt hätte, antwortete der Musiker und Schauspieler: „Oh mein Gott! Das war in den frühen Tagen.“Jada und 2Pac, dessen bürgerlicher Name Tupac Shakur war, seien zusammen aufgewachsen, erzählte Smith weiter. Er sei zu jener Zeit sehr unsicher gewesen. „Ich konnte damit nicht umgehen. Ich war der softe Rapper aus Philly und er war Pac“, sagte Smith.Jada Pinkett Smith und Will Smith sind seit 1997 verheiratet. Sie haben 2 Kinder, Sohn Jaden (20) und Tochter Willow (18). Shakur war 1996 im Alter von 25 Jahren in Las Vegas erschossen worden und gilt bis heute als Ikone des Rap.

dpa