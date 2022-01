Wintervögel: Das zwitschert bei uns im Garten

Am letzten Wochenende im Dezember sowie den ersten beiden Wochenenden im Jänner haben Südtirols Vogelfreunde viel geleistet. Sie sind dem Aufruf der AVK gefolgt und zusammen haben sie 52 Vogelarten beobachtet, notiert und an die Arbeitsgemeinschaft geschickt. Rund 100 verschiedene Vogelarten werden zur Winterzeit in Südtirol vermutet.Die Rangliste unter den beobachteten Vogelarten führt der Buchfink als häufigste beobachtete Vogelart an, gefolgt von der Kohlmeise und dem Italiensperling.Die Meisen haben sich im Vergleich zum vergangenen Jahr etwas erholt und auch der Grünfink wurde bei dieser Zählaktion etwas häufiger beobachtet. Beide Vogelarten kämpften in den vergangenen Jahren immer wieder mit verschiedenen Erregern, die sicher auch mitverantwortlich für deren Rückgänge waren, heißt es in einer Aussendung der AVK.In Südtirol konnten etwas mehr Waldvögel in der Nähe von Siedlungen beobachtet werden. Dabei war die Tannenmeise am häufigsten zu beobachten. Die Zählung ist aber immer nur eine Momentaufnahme, welche sich ständig ändert. Der Zuzug vieler Vogelarten aus anderen Gebieten wirkt sich dabei erheblich auf die Zahlen aus.Das hat man heuer an den Zahlen der Wintergäste, wie zum Beispiel des Erlenzeisigs und des Bergfinken, die bei uns häufig in größeren Schwärmen unterwegs sind, beobachtet. Im Vergleich zur letzten Zählung wurden diese Vögel seltener beobachtet, was sicher auch mit der Wetterlage in den nördlichen Gebieten und dem daraus resultierenden Nahrungsangebot zusammenhänge, so der Verein.Allgemein zeichnet sich in den vergangenen Jahren, trotz leichter Erholung mancher Vogelarten bei der heurigen Zählung, ein stetiger Negativtrend der Individuenzahl pro Vogelart und Vogelarten pro Garten ab.„Um auch den Vogelarten in unserem Siedlungsgebiet zu helfen, kann jeder von uns etwas tun. Bereits mit der Gestaltung unseres Gartens und unserer Umgebung können wir viel bewirken, auch in kleinen Gärten, Ecken und Winkeln kann viel getan werden – die Hilfe beginnt bereits auf dem Fensterbrett und Balkon“, so der Verein.Um einen vogelfreundlichen Garten zu schaffen, rät die AVK folgende Tipps zu beachten: Pflanzen Sie verschiedene heimische, möglichst fruchttragende Sträucher und Bäume. Legen Sie eine Blumenwiese oder Kräuterbeete an, auch wenn es nur ein Streifen ist. Die Fruchtstände vieler Blumen und Gräser bieten Vögeln Nahrung, auch insektenfressende Vögel finden hier viele Kleinlebewesen.Bevorzugen Sie bienenfreundliche Garten- und Balkonpflanzen. Bei vielen gezüchteten Pflanzen geht es nur mehr ums Aussehen. Staubblätter werden auch zu Blütenblättern gezüchtet und bieten so mehr Fülle und Farbe, doch liefern sie für Bienen keine Pollen und keinen Nektar. Achten Sie deswegen in Gärtnereien auf Blumen und Stauden, an denen Bienen zu sehen sind.Bringen Sie Nisthöhlen für Blau- und Kohlmeise, Star oder Gartenrotschwanz an und setzen Sie im Garten auf Nützlinge, biologische Mittel und eine naturfreundliche Pflege. Räumen Sie im Herbst nicht zu gründlich ihren Garten auf. Lassen Sie das Laub im Herbst liegen oder kehren Sie es unter die Büsche. Unter den Blättern suchen Rotkehlchen, Amseln und Singdrosseln bevorzugt nach Nahrung.Lassen Sie im Herbst alte Samenstände bis in das Frühjahr stehen. Viele samenfressende Vogelarten sind darauf angewiesen. Begrünen Sie Mauern und Fassaden mit Kletterpflanzen, die Vögeln Nistplätze und Nahrung bieten. Richten Sie eine sonnige Sandstelle für Vogelbäder ein und erhalten Sie nach Möglichkeit Äste und Bäume mit Höhlen, auch wenn sie abgestorben sind. Dort finden Höhlenbrüter einen natürlichen Nistplatz.Entschärfen Sie spiegelnde Glasfenster und Glasfassaden und verhindern Sie bei der Fütterung der Vögel die Ausbreitung von Krankheitserregern, indem Sie trichterförmige Futtersilos, hängende Futtermischungen anbieten und verschiedene Futterstationen verteilt anbringen, um große Vogel Ansammlungen an einem Futterhaus zu vermeiden. Bieten Sie den Vögeln nach Möglichkeit auch im Winter eine Wassertränke an. Reinigen Sie Futterstelle oder Wassertränke regelmäßig.Wer diese Tipps befolgt, sollte bei der nächsten Vogelzählung in seinem Garten deutlich mehr Vögel beobachten können.In der Gemeinde Brixen beteiligten sich an der Zählung besonders viele Vogelbegeisterte, den zweiten Platz teilen sich die Gemeinden Bruneck und Eppan an der Weinstraße und den dritten Platz belegte Lana zusammen mit Meran.Diese 38 Südtiroler Gemeinden haben sich an der Zählaktion beteiligt:Auer, Bozen, Brixen, Bruneck, Eppan, Feldthurns, Gargazon, Jenesien, Kaltern, Kastelbell-Tschars, Kastelruth, Kiens, Laas, Lana, Lüsen, Margreid, Marling, Meran, Moos in Passeier, Natz-Schabs, Olang, Pfitsch, Ritten, Salurn, Schenna, Schlanders, Schnals, St. Leonhard in Passeier, St. Martin in Thurn, St. Ulrich in Gröden,Terenten, Terlan, Tisens, Tramin, Ulten, Vahrn, Villanders und Welsberg.

