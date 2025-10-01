Schon früh hat sich Carmen Augschöll für Wein und Weinproduktion interessiert. „Sogar meine Maturarbeit habe ich zum Thema geschrieben“, verrät die Törggelekönigin 2009. Nach ihrem dreijährigen Wirtschaftsstudium an der Uni in Bozen wollte sie aber vor allem eines: endlich in einer Großstadt leben. Das Masterstudium bot dafür die beste Gelegenheit. <BR \/><BR \/>Für sechs Monate zog Carmen nach Seoul, später war sie in Wien, wo sie auch geblieben ist. Sie bewarb sich bei der Österreich Wein Marketing GmbH und pendelte anschließend zwischen USA, Kanada und Großbritannien. Doch dann kam Corona und mit Corona der Wunsch nach einem wieder ursprünglicheren, „sesshafteren“ Leben. Der Weg hin zu mehr Natur und etwas mehr Ruhe führte unweigerlich zurück zu den Wurzeln.<BR \/><BR \/>Mehr über die innovative Winzerin lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der „Südtiroler Frau“.<BR \/><BR \/>Weitere Themen im Heft: ein Interview mit Maria Mayr Kußtatscher; der 35. Geburtstag des Landesbeirates für Chancengleichheit; zwischen Kupfer und Knappen – das Bergwerk in Villanders; Tipps für mehr Energie im Alltag.