Im Interview berichtet Bürgermeister Peter Volgger über die Vorbereitungen und seine persönliche Meinung zur Protestkundgebung.<BR \/><BR \/>Die Stadt Sterzing will verhindern, dass Staus umfahren werden, und sperrt deshalb vorsorglich einige solcher Ausweichstraßen und bei starker Überlastung auch das Sterzinger Stadtzentrum für den Durchzugsverkehr. <BR \/><BR \/><b>Wie bereitet sich die Gemeinde konkret auf die angekündigte Sperre der Brennerautobahn am 30. Mai vor?<BR \/><\/b>Peter Volgger: Wir wollen nicht, dass Staus umfahren werden. Deshalb werden die Gemeindestraße nach Steckholz und jene nach Thuins für den Durchzugsverkehr gesperrt sein. Die Kontrollen übernehmen die Stadtpolizei bzw. die Feuerwehr Thuins. Die Feuerwehr Sterzing steht in Bereitschaft, um die innerörtlichen Straßen bei Bedarf – sprich bei eine Verkehrsüberlastung – aus Sicherheitsgründen vorübergehend für den Durchzugsverkehr zu sperren. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1318278_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Wie stehen Sie persönlich zur Demonstration? Unterstützen Sie die Anliegen Ihrer Kollegen aus dem nördlichen Wipptal?<\/b><BR \/>Volgger: Das Wipptal geht von Ellbögen bis Franzensfeste – wir haben alle dieselben Probleme. Wenn wir nun hören, dass im vergangenen Jahr fast elf Millionen Autos und rund 2,5 Millionen Lastwagen die Brennerautobahn A13 im nördlichen Wipptal befahren haben, dann bedeutet das, dass ebenso viele auf der A22 durchs südliche Wipptal gefahren sind. Der Unterschied sind die unterschiedlichen Gesetze. Meine Unterstützung für meine Nordtiroler Kollegen habe ich dadurch zum Ausdruck gebracht, dass ich am Dienstag an der Pressekonferenz der Bürgermeister teilgenommen habe. Sie haben einen Forderungskatalog an Landeshauptmann Mattle überreicht, der voll dahinter steht. <BR \/><BR \/><b>Halten Sie eine Autobahnblockade grundsätzlich für ein geeignetes Mittel des Protests?<\/b><BR \/>Volgger: Wir Anrainergemeinden leiden an 365 Tagen im Jahr unter dem Verkehr. Da wird es nicht zu viel sein, wenn einmal für acht Stunden darauf aufmerksam gemacht wird. Das sind nicht einmal 0,1 Prozent der Fahrtzeit eines ganzen Jahres. Außerdem: Auch bei einem Unfall kann die Autobahn für eine längere Zeit gesperrt werden, und zwar unvorhergesehen. Für die Sperre am Samstag sind alle gewappnet, wir wissen, was bevorsteht, und alle Reisenden sind informiert. <BR \/><BR \/><b>Hat die Gemeinde Vorkehrungen getroffen, falls ungewöhnlich viele Reisende in Sterzing stranden sollten?<\/b><BR \/>Volgger: Nein, denn in Sterzing sind am Samstag alle Geschäfte und Gastronomiebetriebe geöffnet, sodass die Versorgung der Reisenden kein Problem darstellt. Für die eventuelle Versorgung von Autofahrern, die auf der Autobahn blockiert sein könnten, ist die Provinz zuständig.<BR \/><BR \/><b>Werden Sie selbst an der Kundgebung teilnehmen, oder die in Sterzing gestoppten Reisenden mit einem Fest empfangen?<\/b><BR \/>Volgger: Weder noch. Ich hätte nicht geglaubt, dass meine scherzhaft gemeinte Aussage, dass wir Sterzinger ein Fest veranstalten, so ernst genommen wird. Ich bin am Samstag im Urlaub am Meer und werde mir alles aus der Ferne anschauen.