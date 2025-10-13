Mit Jimi Hendrix’ „Hey Joe“ gelang es Nina Duschek, Tochter von Gemeinderätin Ulrike Ceresara, dieses Mal nicht mehr , die vier Juroren von ihrer Performance zu überzeugen.<h3>\r\n„Janis Joplin Südtirols“<\/h3>Noch Ende September hatte die 28-Jährige aus Meran bei den Auditions von „X Factor Italia“ alle vier Juroren überzeugt – und sich damit den Weg in die nächste Runde gesichert.<BR \/><BR \/>Mit ihrer Version des Gianna-Nannini-Hits „Latin Lover“ begeisterte sie das Publikum auf dem italienischen Fernsehsender „Sky“. Juror Francesco Gabbani adelte sie als „Janis Joplin Südtirols“ (Hier lesen Sie mehr dazu).<BR \/><BR \/>Auch das Musikmagazin „Rolling Stone“ war voll des Lobes: Es vergab die höchste Bewertung des Abends und zählt Duschek bereits zu den Favoritinnen für die Liveshows.