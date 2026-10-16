Der Alltag der HELI – Flugrettung Südtirol ist geprägt von Adrenalin, Präzision und absolutem Teamgeist. Wie anspruchsvoll die Einsätze im alpinen Gelände tatsächlich sind, zeigt die neue Reportage. Besonders die Aufnahmen der Nachtflüge und der gefährlichen Windenmanöver, bei denen sich die Retter aus dem schwebenden Hubschrauber abseilen, bieten den Zuschauern völlig neue Perspektiven.<h3>\r\nUnsichtbare Gefahren aus der Luft<\/h3>Jeder Flug in den Bergen birgt Risiken. Neben plötzlichen Wetterumschwüngen machen vor allem kaum sichtbare Luftfahrthindernisse wie Stromleitungen oder Materialseilbahnen der Besatzung zu schaffen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373463_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Hier sorgt eine gesetzliche Regelung für spürbare Entlastung: „Seit Luftfahrthindernisse offiziell gemeldet werden müssen, sind die Flüge ein Stück sicherer geworden“, erklärt Stefan Viehweider, Direktor der HELI – Flugrettung Südtirol. Dank der Meldepflicht kann die Pelikan-Crew den genauen Verlauf von Kabeln in einem Zielgebiet digital abrufen und rechtzeitig reagieren.<h3>\r\nVon der Alarmierung bis in den Schockraum<\/h3>Ein besonderes Highlight der Dokumentation: Zum ersten Mal wurde ein medizinischer Notfall lückenlos dokumentiert – vom Eingang des Notrufs in der Zentrale über die Erstversorgung am Berg bis hin zur Übergabe in der Notaufnahme des Landeskrankenhauses Bozen.<BR \/>„Damit wird detailliert gezeigt, wie die Notfallmedizin in Südtirol abläuft und wie die Rettungsorganisationen und Krankenhäuser im Südtiroler Sanitätsbetrieb Hand in Hand arbeiten“, betont Marc Kaufmann, Leiter der Bozner Abteilung für Notfall-, Anästhesie und Intensivmedizin.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373466_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nMehr als nur ein Job: Ein Traumberuf mit Vorbildfunktion<\/h3>Hinter den spektakulären Bildern steht ein eingespieltes Vierer-Team: Flugrettungsarzt, Flugretter, Pilot und Techniker müssen in Extremsituationen blind harmonieren. Diese Professionalität erfordert eine harte Spezialausbildung und jahrelange Erfahrung.<BR \/><BR \/>Für HELI-Präsident Ivo Bonamico ist die Dokumentation auch eine Chance für den Nachwuchs: „Für viele ist die Flugrettung mehr als ein Job – sie ist ein Traumberuf. Ihre Professionalität, ihr Teamgeist und ihr Engagement können junge Menschen inspirieren, die sich für eine berufliche Zukunft in der Flugrettung interessieren.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373469_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nSendehinweise für TV und Mediathek:<\/h3><b>ZDF-Mediathek:<\/b> Die vierteilige Reportage „Rettung in den Alpen“ ist ab heute vollständig online abrufbar.<BR \/><BR \/><b>ZDF-Fernsehen:<\/b> Vom 19. bis zum 23. Oktober zeigt das ZDF-Mittagsmagazin täglich rund 15-minütige Ausschnitte der Dokumentation.