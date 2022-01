Zertifizierung für Kooperative Offene Lernformen

Seit Herbst 2015 arbeiten Schüler am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium in Bozen mit innovativen Lernformen. Durch diese Arbeitsweise rücken Werte wie Freiheit, Kooperation und Selbstverantwortung im und für den Lernprozess in den Vordergrund – die Schüler werden vermehrt in ihrer persönlichen Potenzialentfaltung gestärkt.Während dieser Zeit bemühte sich die Schule auch intensiv an der Qualitätsentwicklung im Zusammenhang mit diesen kooperativen offenen Lernformen und erfüllt mit dem heurigen Schuljahr nun alle vom Österreichischen Bundesministerium für Wissenschaft und Unterricht vorgesehenen Standards. So konnte sie im Dezember 2021 die Zertifizierung Cool-Impulsschule für diesen Arbeitsbereich erlangen.2 Vertreterinnen des Cool-Impulszentrums Wien, Dora Huber und Uschi Prix, haben die Urkunde im Rahmen einer kleinen Zertifizierungsfeier und im Beisein von Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner überreicht. „Gerade in dieser Zeit der Corona-gebeutelten Schulen ist es für alle Akteure noch einmal schwieriger, Schul- und Unterrichtsentwicklungsprozesse fortzuführen und weiterzudenken“, so Falkensteiner in ihren Worten an die anwesenden Schüler und Lehrpersonen. Umso mehr sei es ein Erfolg für das Sozialwissenschaftliche Gymnasium, dieses Zertifikat in den Händen halten zu können, führte Falkensteiner weiter aus.Schuldirektorin Monica Zanella dankte allen am Prozess Beteiligten und betonte, Herausforderungen könnten nur gemeinsam gemeistert werden: „Kooperation innerhalb der Schule, aber auch mit regionalen, nationalen und übernationalen Bildungspartnern bereichern unser Lernen und sind Schlüsselfaktoren für unsere Gesellschaft.“Im Anschluss gaben Schüler Einblicke in die Arbeitsweise ihrer Cool-Klassen und erzählten von ihren Erfahrungen mit fächerübergreifenden Projekten, partizipativ-demokratischen Klassenversammlungen, ihrem Umgang mit Feedback-Methoden und selbstgesteuertem Lernen in der Gruppe.

stol