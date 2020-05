„Zett“-Miss Südtirol: Wahl im Herbst abgesagt

Das betrifft die Laufsteg- und Choreografie-Trainings, die Vorwahlen, die Shootings und das große Miss-Finale.Die Sicherheit aller Beteiligten – von den Kandidatinnen über die vielen Helfer im Hintergrund bis hin zum Publikum – geht nämlich vor.„Wir möchten kein Risiko eingehen, werden dafür aber nächstes Jahr mit noch mehr Elan wieder durchstarten“, sagt dazu „Zett“-Chefredakteur Lukas Benedikter.Die „Zett“-Miss-Südtirol-Wahl für das kommende Jahr wird nämlich bereits geplant.Interessierte Kandidatinnen können sich also jetzt schon melden, telefonisch unter 0471/081542, im Internet auf der Miss-Südtirol-Seite – und freilich in den sozialen Medien ( Facebook Instagram ) und in der „Zett“ verfolgen, was die amtierende „Zett“-Miss, Katia Bettin, in ihrer verlängerten Amtszeit macht.

z/ch