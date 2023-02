Zeugnis eines Leidens: Briefe von Lady Diana unter dem Hammer

Die Briefe sind ein Zeugnis des Leidens der verstorbenen Prinzessin. Unter anderem schrieb sie an ihre Freunde: „Ich durchlebe gerade eine sehr schwierige Zeit und der Druck kommt von allen Seiten. Manchmal ist es zu schwer, erhobenen Hauptes durchs Leben zu gehen. Heute bin ich in die Knie gezwungen und hoffe nur, dass diese Scheidung schnell ein gutes Ende findet.“Und weiter: „Wenn ich vor einem Jahr gewusst hätte, was ich während dieser Scheidung erleben würde, hätte ich dem niemals zugestimmt.“In den 32 Briefen aus den Jahren 1995 und 1996 äußert Diana zudem die Vermutung, ihr Telefon werde von der königlichen Familie abgehört.Die Dokumente, die sich im Besitz von Susie e Tarek Kassem befinden, sollen nun in England unter den Hammer kommen. Die Versteigerung ist für den 16. Februar geplant. Der Erlös soll den Organisationen gespendet werden, für welche Diana zu Lebzeiten die Schirmherrschaft übernommen hatte.