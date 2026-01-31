Was die Eisacktalerin antreibt, was sie alles aus diesem traditionellem Instrument herausholt und mit welch raffinierten Unterrichtsmethoden sie ihre Schüler motiviert, lesen Sie hier. <BR \/><BR \/><BR \/>Es ist immer wieder erstaunlich, welch große Kraft einem Wunschtraum innewohnt. Reinhilde Gamper war zarte 14 Jahre jung, besuchte die örtliche Musikschule und pflegte im Kreise ihrer überaus musikalischen Familie in Latzfons die Stuben- und Kirchenmusik. Eine Schwester spielte die Gitarre, eine Cousine das Hackbrett, eine weitere die Steirische Harmonika, für das Nesthäkchen blieb somit nur mehr die leise Zither. <BR \/><BR \/>Zunächst fremdelte sie noch mit diesem traditionellen Saiteninstrument, mit dem sie erstmals als neunjähriges Kind in Berührung gekommen war, doch bald schon fing sie Feuer. „Die Zither hatte damals ein verstaubtes Image, sie war beinahe vom Aussterben bedroht“, blickt sie zurück und fügt hinzu: „Gerade das wollte ich ändern, genau diesem Traum jagte ich schon sehr früh hinterher.“ Als 14-Jährige schrieb sie sich in das Musikgymnasium in Innsbruck ein, daran gekoppelt war auch das Studium am Konservatorium in Bozen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265748_image" \/><\/div>\r\nHeute, mehr als 30 Jahre später, lässt sich konstatieren: Die Zither hat eine erstaunliche Entwicklung hingelegt, konnte in bis dato nicht für möglich gehaltene Sphären vordringen und vermag neuerdings die Jugend zu begeistern. Allein an Südtirols Musikschulen gibt es derzeit 80 bis 90 junge Zitherschüler, dazu kommen noch Privatschüler aller Altersgruppen. Reinhilde lehrt das Instrument in den Musikschulen in Bruneck und Klausen, wobei sie gar nicht alle aufzunehmen vermag. Auf ihrer Warteliste stehen zehn Namen. <BR \/><BR \/><b>„Highway to Hell“ für die Zither adaptiert<\/b><BR \/><BR \/>Wer bei Reinhilde Zitherunterricht bekommt, darf sich auf allerlei Besonderheiten freuen: das Vertonen von Hollywood-Blockbustern mit der Zither mitsamt anschließendem Kinoerlebnis, die Neuinterpretation von Rockklassikern wie „Highway to Hell“ mit der Zither oder aber landesweite Zither-Jugendtreffs im Zeichen von Lerneifer, Austausch und Spaß. Die 45-Jährige weiß, wie man die Jugend für die Musik begeistert. Sie experimentiert auf Teufel komm raus, sprengt auf spielerische Art und Weise den Rahmen des Vorstellbaren. Und fungiert mit ihrem Innovationsgeist als Vorbild. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265751_image" \/><\/div>\r\n„Die Zither ist facettenreich, vielseitig einsetzbar und hat einen einzigartigen Klang“, charakterisiert die flotte Eisacktalerin das Instrument, das seine Ursprünge in der griechischen Kithara hat. Hierzulande dürfte die Zither vielen aus der traditionellen Volksmusik bekannt sein, doch gerade die Wandelbarkeit ermöglicht frische Impulse für die Rock-, Pop-, Filmmusik oder Elektrosound, befindet sie. „Wir zeigen, wie jung und knackig die Zither klingt, wobei frischer Sound neben bekannten Melodien koexistiert“, kommt die Virtuosin ins Schwärmen. Diese Vielseitigkeit aufzeigen will man beim Südtiroler Zitherfestival, das am 6. und 7. Februar im Castaneum von Feldthurns erstmals über die Bühne gehen wird. <BR \/><b><BR \/>Konzerte, Klangwelten und Podiumsdiskussionen<\/b><BR \/><BR \/>Gleich sechs Südtiroler Ensembles eröffnen das Festival, heimische Zithertalente werden ihr Können zeigen, eine Noten- und Instrumentenausstellung erweitert das theoretische Spektrum, eine Podiumsdiskussion mit Koryphäen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum widmet sich einer Standortbestimmung. Die Zither als Superstar – wer hätte mit so was gerechnet? Nachdem mit Reinhilde Gamper ein sehr experimentierfreudiger Geist hinter dem Festival steht, erklingt in der nahen Laurentiuskirche zudem eine interaktive Klanginstallation, die ein traditionelles Muttergotteslied zum Fundament hat. Neben Gamper wirken dabei der Klangkünstler Thomas Torggler und der Fotograf Georg Kantioler mit. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265754_image" \/><\/div>\r\nZusammen mit ihrem OK-Team, das neben der Zitherlehrerin Mara Vieider auch von David Moroder, Tamara Gamper, Tobias Ploner sowie Reinhildes Ehemann Michael Hinteregger gebildet wird, fiebert die in Garn ansässige Eisacktalerin, die in ihren Jugendjahren als Rodlerin mehrere Europameistertitel im Naturbahnrodeln eingefahren hat, auf das Großereignis hin. <BR \/><BR \/><b>Die Volksmusik bleibt die musikalische Heimat<\/b><BR \/><BR \/>Ein Highlight, keine Frage, aber Reinhilde tanzt gerne parallel auf mehreren Hochzeiten. „Im Konservatorium widme ich mich gerade dem Studium der elektronischen Musik, da eröffnen sich mir im Bereich Sounddesign und Filmmusik völlig neue Horizonte“, meint sie. Gleichzeitig beteuert sie, dass die Volksmusik stets ihre musikalische Heimat bleiben wird. Sie ist es gewohnt, scheinbare Gegensätze miteinander zu verbinden.<BR \/>Ihr Lebensmotto: Man muss neugierig, offen und lernwillig bleiben. Zudem wirkt sie in der Band Cordes y Butons, im Trio Greifer und treibt Soloprojekte voran. Beinahe müßig zu erwähnen, dass auch ihre beiden Töchter Paulina und Olivia (zwölf und neun Jahre) die Zither spielen. Allerdings als zweites Instrument, als Hauptinstrument haben sie das Cello bzw. die Geige gewählt. Somit darf man sicher sein, dass aus dem Hause Gamper immer wieder mal abgefahrene Sounds zu hören sind.