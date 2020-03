Zu Mittag läuteten Südtirols Kirchenglocken 10 Minuten lang

Laut Mitteilung der Diözese sollen die Glocken in allen Pfarrkirchen unseres Landes an den Fastensonntagen, das sind nach dem heutigen noch der 22. und 29. März, sowie am 19. März, dem Hochfest des heiligen Josef, und am 25. März, dem Hochfest der Verkündigung des Herrn, um 12 Uhr für 10 Minuten läuten – als hörbares Zeichen der Verbundenheit in dieser schwierigen Zeit.

