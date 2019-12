Zu Weihnachten Mut und Hoffnung schenken

Im Zeichen der Solidarität steht, der am Freitag eröffnete traditionelle Advent Markt.Kulinarik.Unterhaltung auf Schloss Rametz in Obermais. Stanislaus Schmid Initiator der Veranstaltung war es auch heuer ein Herzensanliegen, dass der Bäuerliche Notstandsfonds (BNF) Menschen helfen wieder mit einem Stand dabei ist zugunsten zweier Familien in Not: zum einen einer Familie, in der die junge Familienmutter plötzlich gestorben ist, und zum anderen, wo ein Schadenfeuer die Existenz der Familie gefährdet.





Obmann Sepp Dariz: Während des Advents auf Schloss Rametz einen Stand zu haben ist für uns sehr wichtig, um uns zu präsentieren, um Leuten zu begegnen und natürlich um für die zwei Familien Spenden zu sammeln. Die gesamte Spendensammlung wird den zwei betroffenen Familien übergeben.Die Endverlosung der Benefizaktion auf Schloß Rametz findet am 28. Dezember um 17 Uhr statt.Bei der großen BNF-Weihnachtslotterie gibt es 50 tolle Preise zu gewinnen: Übernachtungen in Wellnesshotels, ebenso wie Saison-Skipässe, Rundflug über die Bergwelt von Südtirol, Wohlfühlpakete, Freizeit- und Abenteuererlebnisse, Geschenkkörbe und Essensgutscheine.Außerdem warten folgende Höhepunkte: Hochwertige Handwerkskunst im Kellermarkt mit wöchentlich wechselnden Ausstellern, Weihnachtliche Klänge und ein vielseitiges Rahmenprogramm, Besichtigung des Weinbaumuseums, der Keller und der Schatzkammer, Verkostung von Wein, Sekt, Grappa und Weinen alter Jahrgänge und neu Food Experience: Gerichte locken mit aufregendem Geschmack, verwöhnen mit verführerischen Düften und verzaubern mit eleganten Farben.

siegrid obwexer