Zuerst kommt der Schnee, dann die polare Kälte

Dieter Peterlin - Foto: © Klaus Peterlin

„Viel Neuschnee wird es nicht geben“

Bis zu 10 Grad kälter

„Fahrzeuge mit Winterausrüstung ausstatten“

Am heutigen Feiertag ist es noch strahlend schön, bevor das Wetter dann in der Nacht auf Freitag umschlägt: „Schuld ist ein Mittelmeertief, das in ganz Südtirol Neuschnee bringt“, so Peterlin.Etwas mehr wird es im Osten des Landes schneien, also im Pustertal und im Dolomiten-Gebiet, etwas weniger im Vinschgau.Erstmals wird es in diesem Winter auch bis in die tiefen Lagen schneien, so Peterlin. „Es kann sein, dass auch Bozen angezuckert wird.“Viel Neuschnee wird am Freitag aber nicht fallen – bis zu 10 Zentimeter.Am Samstag gibt es dann weiteren Schneefall, vor allem im Norden des Landes.Danach folgt ein Wetterumschwung mit einem Absinken der Temperaturen um bis zu 10 Grad, sagt Peterlin. „Es kommt polare Luft nach Südtirol.“Die Agentur für Bevölkerungsschutz weist darauf hin, die Fahrzeuge mit Winterausrüstung auszustatten (Hier lesen Sie mehr dazu). Mehr zum Wetter in Südtirol erfahren Sie auf der STOL-Wetterseite.