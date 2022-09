Zum Tod der Queen – Schreiben Sie uns

Quiz

Nur wenige Menschen haben Erinnerungen aus der Zeit vor der Königszeit von Queen Elizabeth II. Deswegen lässt der Tod ihrer Königin die Menschen nicht gleichgültig. Schicken Sie Ihre Gedanken via E-Mail. Bitte führen Sie Namen, Wohnort sowie Ihr Alter an.Die beeindruckendsten Schilderungen werden veröffentlicht.Haben Sie die Geschichte und die Ereignisse im britischen Königshaus in den vergangenen Jahren verfolgt? Was ist eine Monarchie und welchen Einfluss hat eine Königin oder ein König?