Zum Valentinstag – Sicher Geschenke über das Internet kaufen

Die Lieferzeiten können mitunter sehr lang sein

das gelieferte Produkt kann minderwertig oder sogar eine Fälschung sein

Wenn Sie das perfekte Geschenk im Internet gefunden haben, zum Beispiel durch Vorschläge von Influencern, sollten Sie wachsam sein. Denn es könnte sich um eine Dropshipping-Webseite handeln.Beim Dropshipping bietet ein Unternehmen ein Produkt an, nimmt die Bestellung entgegen, kassiert das Geld und bezahlt die Herstellerfirma, die oft in einem Nicht-EU-Land sitzt. Diese sollte dann das Produkt direkt an den Käufer liefern.Das Vorgehen ist legal, führt aber oftmals zu unangenehmen Überraschungen: