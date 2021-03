Zum Zahnarzt bis nach Sardinien – mit dem Fahrrad

Wie so viele arbeitslose Saisonarbeiter weiß auch Iwan Runggaldier (38), wie erdrückend der Corona-Alltag sein kann. Um dem für ein Weilchen zu entfliehen, radelte er von seiner Haustür in St. Ulrich in Gröden 1740 Kilometer bis nach Sardinien und wieder zurück.