Wie sie überhaupt zu ihren Tätigkeiten in China gekommen sind, was ihnen dort imponiert, aber auch zu denken gibt, erzählen sie im lockeren Doppel-Interview.<BR \/><BR \/><BR \/><b>China zu bereisen ist wohl kaum noch etwas Besonderes, dort aber für längere Zeit erfolgreich seiner beruflichen Tätigkeit nachzugehen, sehr wohl. Wie ist es dazu gekommen?<\/b><BR \/><b><BR \/>Robert Bosisio:<\/b> Seit sieben oder acht Jahren bin ich mit meiner Kunst in Japan präsent, seit fünf Jahren bin ich auch durch eine Galerie in China vertreten. So richtig lernte ich Land und Leute im vergangenen Dezember im Zuge einer Ausstellung in Hangzhou kennen. Zusammen mit Wim Wenders habe ich im staatlichen Zhejiang Art Museum, einem riesigen Bau, insgesamt 95 Werke gezeigt. Dort war ich für eine Woche beschäftigt, danach habe ich Studenten an der Akademie unterrichtet, ehe ich mit meiner chinesischen Freundin ein wenig das Land bereist habe. <BR \/><BR \/><b>Georg Pernter:<\/b> Hangzhou ist ein gutes Stichwort, denn ich unterrichte an der dortigen Fakultät für Psychologie. Wie man dazu kommt? Als Gründer der Gestalt-Akademie in Südtirol, einer Außenstelle des ältesten und größten Gestalttherapie-Institutes im deutschen Sprachraum mit Sitz in Wien, bin ich als Ausbilder im Bereich Psychotherapie tätig. Unser Institut hat mit drei chinesischen Universitäten Ausbildungsprogramme für Psychotherapeuten laufen, ich nehme also dort einen Lehrauftrag wahr. Erstmals war ich 2018 drüben, als blonde und hellhäutige Europäer machten wir ziemlich Furore und waren ein gefragtes Fotomotiv.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1285086_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Wie darf man sich das vorstellen: Als Europäer chinesische Studenten in das Gebiet der Psychotherapie einzuweisen?<\/b><BR \/><b>Georg Pernter:<\/b> Es beginnt schon einmal damit, dass in Europa die Klassen für Psychotherapeuten auf 16 Schüler beschränkt sind. In China beträgt die Anzahl 26, aber ich hatte schon mal 35 Schüler in einer Klasse. Das sind natürlich zu viele, da wird man fast verrückt. Jedenfalls unterrichte ich mit einem Übersetzer, wobei ich achten muss, auf die chinesische Denkweise einzugehen. Ich sehe mich ja in der Tradition der humanistischen Therapeuten, lege also Wert auf Wahrnehmung und Schärfung des Bewusstseins. Das bedeutet: Sie sollen sich spüren und fühlen lernen. Das ist den Chinesen jedoch fremd. Es ist nur ein Beispiel für diese uns doch sehr fremde, aber hochinteressante Welt. Es ist oft anstrengend, klar, aber sehr spannend und bereichernd.<BR \/><BR \/><b>Robert Bosisio:<\/b> Dem kann ich nur zustimmen. Die Studenten sind überaus aufmerksam, mit ihren Fragen saugen sie einen förmlich aus. In meinem Kurs an der Akademie wollte ich maximal zwölf Schüler, doch plötzlich standen an die 100 um mich herum. Sie filmen alles mit und wollen unser Denken und unsere Kultur verinnerlichen. Ich versuche ihnen dann zu erklären, dass es darum geht, mit dem Erlernten ihre eigenen Werke zu erschaffen. Sehr wohl gibt es sehr viele talentierte und blitzgescheite Köpfe. Es ist erstaunlich, man wird behandelt wie ein Kaiser.<BR \/><BR \/><b>Georg Pernter:<\/b> Tatsächlich schauen sie zu einem hoch, der Lehrer bzw. Professor ist sehr angesehen und genießt hohen Stellenwert. Grundsätzlich ist der Respekt vor Autoritäten und Instanzen deutlich ausgeprägter als bei uns in Europa.<BR \/><BR \/><b>Robert Bosisio:<\/b> Es ist wohl vergleichbar mit der Zeit, als bei uns noch der Arzt, der Pfarrer und der Lehrer hohes Ansehen genossen haben. Meine Erfahrung sagt mir, dass die Chinesen ein sehr konservatives und patriarchal geprägtes Volk sind. Das trifft auch auf die Beziehung mit den eigenen Eltern zu. Da kann es durchaus vorkommen, dass man seinen Job kündigt, um sich voll und ganz der Pflege der Eltern widmen zu können. Ich würde sagen: Je ärmer, desto konservativer und traditioneller leben sie. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1285089_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Als Psychotherapeut bekommt man profundere Einblicke in die chinesische Volksseele. Haben die Chinesen andere Befindlichkeiten, andere Probleme als wir?<\/b><BR \/><b>Georg Pernter:<\/b> Das würde ich so nicht sagen, die Grundbedürfnisse sind vielfach die gleichen. Wahr ist aber auch, dass beispielsweise die rigide Einkind-Politik des Staates viel Leid mit sich gebracht hat. Viele Frauen und Mädchen mussten abtreiben, das hat zu starken Traumata geführt. In der Erziehung sind zudem die Methoden von Strafe und Züchtigung sehr ausgeprägt. So umfasst ein Teil meiner Arbeit die Wutbewältigung, um die aufgestauten Aggressionen gegenüber seinem Chef oder seinem Vater loszuwerden. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Weil man in China tunlichst darauf bedacht ist, sein Gesicht zu wahren, oder?<\/b><BR \/><b>Georg Pernter:<\/b> Genau, der Ehrbegriff ist ähnlich hoch angesiedelt wie in arabischen Ländern. Interessant finde ich allerdings vor allem, was für eine Energie, Eifer und Rhythmus die Chinesen an den Tag legen. Es ist ganz normal, dass man mehrere Jobs gleichzeitig hat und permanent mit mehreren Handys hantiert. Verglichen dazu sind wir Europäer alles Schlafmützen.<BR \/><b>Robert Bosisio:<\/b> Mir imponiert diese ungeheure Effizienz. Wenn der Staatschef befiehlt, dass ab morgen nur mehr Motorräder mit Elektroantrieb fahren dürfen, dann wird das knallhart durchgezogen. Und so haben mittlerweile auch die armen Leute elektrische Dreiräder. Bei uns dagegen wird über noch so kleine Dinge oft herumdiskutiert bis zum Nimmerleinstag. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ihnen beim massiven Verheizen von Kohle jegliches Umweltbewusstsein fehlt. Ein Drittel der weltweiten Emissionen kommen von China. Energie kostet dort so gut wie nichts, man lädt ein Auto für drei bis fünf Euro auf. Grundsätzlich ist das Leben viel günstiger als bei uns.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1285092_image" \/><\/div>\r\n<b>Warum brauchen sie dann parallel mehrere Jobs?<\/b><BR \/><b>Robert Bosisio:<\/b> Jeder will ein Auto und eine Wohnung, das sind Statussymbole. Allerdings lassen sich die enormen Fehlplanungen im Immobiliensektor beobachten. Ganze Stadtviertel stehen leer, Millionen Menschen haben sich verschuldet, eine große Katastrophe. Es ist augenscheinlich, dass das Gefälle zwischen Arm und Reich zehnmal stärker ausgeprägt ist als bei uns. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Davon einmal abgesehen, welche besonderen Erlebnisse hat euch China beschert?<\/b><BR \/><b>Georg Pernter:<\/b> Im vergangenen Jahr habe ich mir Hongkong angeschaut, vor zwei Jahren war ich bei der Terrakotta-Armee von Xi'an. Heuer plane ich einen Wochentrip nach Tibet. Natürlich habe ich mir die Ausstellung von Georg und Wim Wenders angesehen.<BR \/><BR \/><b>Robert Bosisio:<\/b> Ich habe das Land mit meiner Freundin bereist und festgestellt, dass sich sogar die fahlgrauen Mittelklasse-Städte am Abend in aufregende, leuchtende Metropolen verwandeln. Zum Bereisen eignet sich am besten der Zug. Es ist erstaunlich, wie hochmodern, sauber und pünktlich das Hochgeschwindigkeitsnetz funktioniert, die Züge wickeln die großen Distanzen mit Geschwindigkeiten von 350 km\/h ab, manche Züge erreichen bereits 450 km\/h. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Das chinesische Essen in China und jenes in Südtirol dürften zwei verschiedene Paar Schuhe sein, oder?<\/b><BR \/><b>Georg Pernter:<\/b> Kein Vergleich. Bei uns wird eine Art Fast Food aufgetischt, in China selbst gibt es eine ungeheuerliche Vielfalt an frisch zubereiteten Gerichten. Die Chinesen essen dreimal täglich warm, es ist alles hervorragend gewürzt und abgeschmeckt, ein einziger Gaumenschmaus. Außer es gibt Innereien und Schweinsohren – damit werde ich mich wohl nie anfreunden können.<BR \/><BR \/><b>Kurzbio der beiden Personen:<\/b><BR \/><BR \/><b>Robert Bosisio<\/b><BR \/>Geboren 1963 in Truden, studierte Robert Bosisio von 1983 bis 1988 Malerei an der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien. Für sein Schaffen wurde er mehrfach ausgezeichnet. Er arbeitet in seinen Ateliers in Truden und Berlin, in den vergangenen Jahren hatte er mehrere Ausstellungen in Japan und China. Im Dezember 2025 eröffnete er in China eine Ausstellung zusammen mit Filmregisseur Wim Wenders. <BR \/><BR \/><b>Georg Pernter<\/b><BR \/>Geboren 1967 in Bozen, ist der Theologe und Gestalt-Psychotherapeut Georg Pernter Begründer und Geschäftsführer der Gestalt-Akademie Südtirol und Autor von Fachartikeln und Büchern. Derzeit arbeitet er an einem Fachbuch über Körperpsychotherapie. Er hat Praxen in Bozen und Innsbruck und ist als Ausbilder kontinuierlich im deutschsprachigen Ausland und in China tätig.