Zwischen Kindern und Corona: So bleibt die Liebe jung

In den vergangenen Monaten der Pandemie seien viele Paare an ihre Grenzen gekommen, sagt Paarberater und Familienseelsorger Toni Fiung. Während manche die unvorhergesehene gemeinsame Zeit genossen haben, seien andere an den Herausforderungen gescheitert. Schulische Schwierigkeiten, wirtschaftliche Ängste, zu enge Räume und zu wenig Platz für sich habe häufig zu Streit geführt.