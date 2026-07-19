<b>Von Dagmar Steurer<\/b><BR \/><BR \/>Manchmal passiert es ganz plötzlich: Der Ton wird schärfer, das Herz schlägt schneller, ein kleiner Konflikt im Kinderzimmer fühlt sich an wie ein Notfall. Viele Eltern kennen diese Momente gut. Sie entstehen nicht, weil Eltern versagen – sondern weil ein sehr altes, schlaues und zugleich empfindliches System im Hintergrund arbeitet: das menschliche Gehirn. <BR \/><BR \/>Dieses Gehirn wurde nicht für den modernen Familienalltag gebaut. Über Millionen Jahre hinweg hat es sich unter Bedingungen entwickelt, in denen es vor allem ums Überleben ging. Gefahren früh zu erkennen, schnell zu reagieren – das war entscheidend. Noch heute tragen Menschen diese alten Programme in sich. Sie springen an, wenn Stress entsteht, wenn Zeitdruck da ist oder wenn die Kinder sich nicht so verhalten wie erwartet oder erwünscht.<h3>\r\n„Alarm-System“ aktiviert<\/h3>In solchen Momenten reagiert oft zuerst das sogenannte „Alarm-System“. Es denkt in einfachen Schemata: sicher oder gefährlich. Was heute wie eine harmlose Alltagssituation aussieht, wird innerlich schnell zu einem „Achtung!“-Signal. Gleichzeitig gibt es ein zweites System im Gehirn, das für Bindung, Fürsorge und Nähe zuständig ist. Genau dieses System macht Eltern zu dem, was sie sein wollen, also geduldig und liebevoll. Es gibt aber auch ein drittes Element: die Fähigkeit, innezuhalten und bewusst zu entscheiden. Hier setzt Achtsamkeit an.<BR \/><BR \/>Es geht insofern um das Wahrnehmen, was gerade im Inneren passiert – ohne es sofort ändern zu müssen. Ein Elternteil bemerkt vielleicht: Da ist Anspannung im Körper. Und da ist ein Gedanke, der sich aufdrängt: Das muss jetzt sofort gelöst werden! Allein dieses Bemerken schafft einen kleinen Raum. Einen Moment zwischen Impuls und Handlung.<BR \/>Gerade in der heutigen Zeit ist dieser Moment besonders wertvoll. Denn das Gehirn ist nicht mit derselben Geschwindigkeit „gewachsen“, mit der sich die Welt verändert hat. Digitale Reize und Eindrücke in Dauerschleife, ständige Erreichbarkeit und hohe Erwartungen fordern das System auf eine Weise, für die es ursprünglich nicht ausgelegt wurde. <BR \/><BR \/>Hinzu kommt eine weitere Besonderheit: Das Gehirn speichert Negatives stärker als Positives. Dieses sogenannte „Negativity Bias“ hatte früher einen klaren Vorteil, nämlich dass Gefahren nicht übersehen werden konnten. Heute führt es dazu, dass Eltern sich oft an den einen schwierigen Moment erinnern, während viele gelungene Momente in den Hintergrund treten. Am Ende eines Tages kann es sich so anfühlen, als sei vieles schiefgelaufen – obwohl gleichzeitig zahlreiche Momente von Nähe, Spaß und Verbundenheit stattgefunden haben.<h3>\r\nKritik wirkt stärker als Lob<\/h3>Noch ein Aspekt verstärkt<?Uni SchriftWeite="93ru">\r\n diesen Eindruck: Kritik wirkt stärker als Lob.<?_Uni>\r\n Evolutionsgeschichtlich war Rückmeldung aus der Gruppe überlebenswichtig. Ablehnung konnte gefährlich sein, Zugehörigkeit hingegen lebensrettend. Deshalb hinterlässt Kritik tiefere Spuren. Ein einziger kritischer Kommentar kann schwerer wiegen als viele wertschätzende Rückmeldungen.<BR \/><BR \/>Dieses Wissen verändert den Blick völlig. Es entlastet – und zeigt: Reaktionen sind keine Schwäche, sondern Ausdruck eines Systems, das über Jahrtausende sinnvoll war. Gleichzeitig eröffnet es die Möglichkeit, bewusster damit umzugehen. Nicht jeder Impuls braucht eine sofortige Handlung. <BR \/><BR \/>Achtsamkeit bedeutet nicht, alles im Griff zu haben, sondern sich selbst in der Elternrolle immer wieder zu begegnen – mit Klarheit und mit Freundlichkeit.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1337667_image" \/><\/div>