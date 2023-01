Meloni mit Lebensgefährte und Kind beim Papst

Soziale Lage und Migration im Mittelpunkt des Gesprächs

„Herzliches“ Gespräch

Meloni in Begleitung von Lebensgefährten und Tochter

Meloni überreichte dem Papst ein Exemplar von „La Santa Messa spiegata ai bambini“ (Die Heilige Messe den Kindern erklärt) der Pädagogin Maria Montessori, und einen kleinen Band mit Gebeten von Franz von Assisi und die Statue eines Engels, verlautete aus dem Vatikan.Die angespannte soziale Lage in Italien sowie das Thema Migration standen im Mittelpunkt der Unterredungen Melonis mit den Spitzen des vatikanischen Staatssekretariats nach dem Treffen mit dem Papst.Wie das vatikanische Presseamt laut Kathpress mitteilte, ging es bei den an die Begegnung mit Papst Franziskus anschließenden Gesprächen Melonis mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin sowie dem vatikanische „Außenminister“ Erzbischof Paul Gallagher um die „soziale Situation in Italien“, insbesondere den Kampf gegen die Armut, die Lage der Familien, den Geburtenrückgang und die Erziehung der Jugendlichen.Auf internationalem Gebiet habe man über Europa, den Krieg in der Ukraine und das Thema Migration gesprochen. Das Klima der Gespräche im Staatssekretariat wurde als „herzlich“ bezeichnet, man habe die guten Beziehungen zwischen Italien und dem Heiligen Stuhl betont.Die seit Oktober als Premierministerin amtierende Politikerin erschien im Vatikan in Begleitung ihres Lebensgefährten, des TV-Journalisten Andrea Giambruno, und der gemeinsamen sechsjährigen Tochter Ginevra.