Paris Hilton jubelt über angekündigten Rückzug von Spears-Vormund

Sie sei „so happy“, schrieb die 40-Jährige auf Twitter. „Das war so lange überfällig.“Ihren Tweet versah Hilton mit dem bekannten Hashstag „#FreeBritney“ und dem Link zu einem Bericht in der „New York Times“.Zahlreiche Fans der Sängerin feierten die Neuigkeiten in den sozialen Netzwerken.

apa