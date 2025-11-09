<b>Von Edith Runer<\/b><BR \/><BR \/>Martin M. Lintner ist ein leiser Mann. Wer mit ihm spricht, muss genau zuhören – und das ist gut so. Denn was er sagt, hat Substanz, mitunter auch Sprengkraft. Seine fortschrittliche Haltung zur christlichen Sexualmoral hätte ihm fast die Berufung zum Dekan der PTH Brixen gekostet, und als ausgewiesener Experte in Sachen Tierethik entspricht seine Position gegenüber Wolf und Bär nicht der Meinung jener, die in diesen Tieren vor allem eine Bedrohung sehen. Doch der Ethikprofessor lässt sich davon nicht beirren – das macht ihn authentisch.<h3>\r\nMit „Gugger“ und Wärmebildkamera<\/h3>Pater Martins Liebe zu und sein Respekt vor Tieren ist von Kind auf gewachsen. Auf dem Hof oberhalb von Aldein gab es Nutztiere wie Rinder, Hühner und Schweine, aber auch Katzen – jedoch keine Hunde. „Mein Vater meinte, ein Hund, der am Hof oft an der Kette gehalten werden müsse, hätte kein gutes Leben.“ Diese Haltung hat Sohn Martin offenbar geprägt. Er hat selbst bis heute kein Haustier, „weil ich es nicht allein lassen möchte, wenn ich unterwegs bin“. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1235979_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Mit großer Begeisterung beobachtet er hingegen Wildtiere, insbesondere jene, die in unseren Wäldern leben. In der Morgen- oder Abenddämmerung macht er sich mit seinem „Gugger“ und einer Wärmebildkamera auf den Weg, oft gemeinsam mit seinem Kollegen Markus Moling, mit dem ihn eine gute Freundschaft verbindet. Und er freut sich, wenn er am Wiesenrand ein äsendes Reh entdeckt oder oben am Berg spielende Murmeltierkinder vor dem Bau. „Sogar einen Wolf hab ich schon gesehen“, sagt er nicht ohne Stolz. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1235982_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das Fotografieren der Tiere überlässt er dabei seinem Begleiter – „ich genieße einfach den Augenblick.“ Den Moment leben kann er auch, wenn er in der Nähe des Innsbrucker Flughafens direkt am Inn verharrt, um das Treiben von Bibern zu verfolgen, die dort wieder heimisch sind. Für ihn ist die Wildbeobachtung nicht nur faszinierend, sondern auch praktisch, da die Tiere tagsüber eher untertauchen und er dann ohnehin Termine hat.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72179817_listbox" \/><h3>\r\nRodeln und Radeln<\/h3>Aus der Routine, oft sehr früh oder spät unterwegs zu sein, ist bei Pater Martin eine zweite Leidenschaft entstanden. Er wandert im Winter vor Tagesanbruch oder nach Einbruch der Dunkelheit gern in Praxmar, im Sellrain oder im Stubaital mit der Rennrodel im Schlepptau den Berg hinauf. Dabei genießt er die Stille, das Knirschen des Schnees und das kurze Glück der Abfahrt ins Tal. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1235985_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Mitunter hat Pater Martin auch tagsüber etwas Freizeit. Wohnt er während der Vorlesungszeit in Brixen, radelt er gerne am Eisackufer entlang. In Innsbruck erkundet er mit einem E-Bike die umliegenden Almen. „Das E-Bike habe ich mir nach einem fremdverschuldeten Unfall vom Schmerzensgeld gekauft“, erzählt er. Da Schmerzensgeld in Österreich per Gesetz als „Ausgleich für entgangene Freude“ definiert werde, habe er sich diesen Luxus gegönnt. „Ich hatte lange Zeit Probleme mit der Hand. Da war dieses E-Bike eine Entschädigung.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1235988_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nReisen und Heavy Metal<\/h3>Pater Martin war und ist Mitglied mehrerer, teils internationaler Organisationen, was ihn bereits in viele Länder geführt hat – von den Philippinen bis in die USA, von Brasilien, wo sein Onkel, der Missionar Luis Lintner, ermordet wurde, bis nach Indien. <BR \/><BR \/>An offizielle Termine hängt er gern ein paar Tage an, um gemeinsam mit ortskundigen Kollegen die Umgebung abseits der Touristenströme kennenzulernen. „Das bereichert mich sehr“, sagt er. Pendelt er zwischen Brixen und Innsbruck oder zu Veranstaltungen in Mitteleuropa, nimmt er oft den Zug. Dann liest er Fachliteratur – oder schaltet bewusst ab, mit guter Musik.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1235991_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Gut – was könnte das wohl sein … Klassik? Von wegen! Der leise Mann mag's laut. Bei Heavy Metal und Hard Rock von Iron Maiden, Metallica oder The Warning kann er wunderbar entspannen. Wenn ihm nach Melodie ist, lässt er Coldplay oder U2 an sein Ohr und kann für ein paar Minuten den Alltag ganz vergessen. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72179814_listbox" \/>