Peeling und schiefe Gesangseinlagen: „The Rock“ duscht 3 Mal am Tag

„Dusche (kalt), wenn ich aus dem Bett rolle, um meinen Tag in Gang zu bringen. Dusche (warm) nach meinem Workout vor der Arbeit. Dusche (heiß), wenn ich von der Arbeit nach Hause komme“, schrieb der 49-Jährige auf Twitter.Der Action-Star („San Andreas“, „Fast & Furious 8“) und ehemalige Wrestler geht bezüglich seiner Dusch-Gewohnheiten noch mehr ins Detail: Er wasche Gesicht und Körper, so Johnson, „verwende ein Peeling und singe (schief) in der Dusche.“Der Schauspieler reagierte damit auf einen anderen Tweet, in dem die Waschgewohnheiten von Prominenten thematisiert wurden.

apa