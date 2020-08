Pepi Fauster: Als Pensionist alle Hände voll zu tun

Nein, Langeweile kennt Pepi Fauster nicht. Der ehemalige Grundschullehrer aus Niederdorf im Hochpustertal ist zwar seit dem Jahr 2009 in Pension, er hat anschließend aber sein größtes Hobby, die Musik, zu seinem „zweiten Beruf“ gemacht. Seit 2007 ist er Obmann des Verbandes Südtiroler Musikkapellen (VSM) und seit 35 Jahren begeisterter Kapellmeister (in Prags, Niederdorf, St. Georgen, Toblach und Reischach). Wie er seine Freizeit außerdem verbringt – das erfahren Sie in der Rubrik „Menschen in der Freizeit“ im neuen „Dolomiten-Magazin“.Dort finden Sie eine Reihe weiterer interessanter Beiträge wie die Reportage, die diesmal der UNIKA gewidmet ist, der 26. Grödner Kunstmesse, die vom 3. bis zum 6. September im Tennis Center von St. Ulrich/Runggaditsch besondere Kunstwerke präsentieren wird. Außerdem enthält das „Dolomiten-Magazin“ das umfangreichste TV-Programm Südtirols. Neu: Jetzt auch mit Streaming-Tipps!Filmstar der Woche in der neuen Ausgabe ist Hollywooddarsteller Denzel Washington. Er ist am morgigen Samstag, 29. August, im Krimi „Roman J. Israel, Esq. – Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit“ zu sehen (SRF 2).Und nicht zu vergessen: Das „Dolomiten-Magazin“ gibt es jedes Mal mit einem großen Preisrätsel. Woche für Woche sind tolle Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

