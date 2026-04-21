Das Alpen Flair Festival rückt näher: Vom 17. bis 20. Juni findet im Ex-Natoareal in Natz das größte Volksfest Südtirols statt und präsentiert ein vielseitiges Line-up. Erwartet werden unter anderem Peter Maffay, die US-amerikanische Band Ice Nine Kills, Fäaschtbänkler, Unantastbar, die Kastelruther Spatzen und natürlich die Gastgeber Frei.Wild. <BR \/><BR \/>OK-Chef Robert Klement berichtet im Interview über den Stand der Planung, über Neuerungen und die größten Highlights des Festivals.<BR \/><BR \/><b>Das Alpen Flair Festival 2026 ist nicht mehr weit. Wie laufen die Vorbereitungen?<\/b><BR \/>Robert Klement: Gut. Es steckt aber schon sehr viel Arbeit dahinter. Das Festival beschäftigt uns das ganze Jahr. Im Juli beginnen die Vorbereitungen mit den Nachbesprechungen, es wird abgerechnet und es startet schon der Vorverkauf für das kommende Event. <BR \/><BR \/><b>Auf welche Künstler freuen Sie sich besonders?<\/b><BR \/> Klement: Peter Maffay überstrahlt natürlich alles. Diesen Künstler hier zu haben, ist keine Selbstverständlichkeit. Er tritt ja ziemlich kürzer, hat sich mit einer Stadiontournee von der großen Bühne verabschiedet und macht nur mehr ausgewählte Sachen. Philipp Burger ist es gelungen, ihn hierherzuholen und wir sind schon sehr stolz. Es freut mich aber auch, dass erstmals jene drei Südtiroler Bands bei uns gemeinsam auftreten, die im deutschsprachigen Raum große Erfolge feiern: Die Kastelruther Spatzen, Unantastbar und Frei.Wild. Dazu kommen ja noch weitere Südtiroler Künstler, wie Olympia-Medaillen-Gewinner Dominik Paris mit seiner Band Rise of Voltage. <BR \/><BR \/><b>Auch Unantastbar treten auf. Hat es da nicht einmal Spannungen gegeben?<\/b><BR \/>Klement: Ja, effektiv war das Verhältnis zwischen den beiden Frontsängern Philipp und Joggl etwas angespannt, was vom letzten Auftritt von Unantastbar beim Alpen Flair Festival herrührte. Es ist mir aber gelungen, diese beiden zu mir nach Hause einzuladen und die Sache war beendet. Alle Bandmitglieder kennen sich untereinander sehr gut und sind froh, dass sie nun wieder gemeinsam auftreten. <BR \/><BR \/><b>Was kann sich das Publikum von Peter Maffays Auftritt erwarten?<\/b><BR \/> Klement: Peter Maffay kennt Südtirol sehr gut, war hier sowohl als Künstler aber auch, weil er unser Land und seine Schönheit liebt. Unsere Mitarbeiterin Heike ist schon ganz schön erschrocken, als sie erfuhr, dass 39 Zimmer zu buchen sind. Aber Maffay kommt eben nicht als Solokünstler, sondern mit kompletter Band, Crew usw. Es wird bestimmt ein Mega-Auftritt werden, auf den sich das Publikum freuen kann. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1303878_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Gibt es Neuerungen auf dem Festival?<\/b><BR \/>Klement: Dieses Jahr investieren wir insbesondere in die Dusch- und Sanitäranlagen. Die Gemeinde wird rechtzeitig zum Festival die neue Kanalisierung ins Natoareal fertigstellen und wir können deshalb im Konzertareal fixe WC-Anlagen installieren. Auch in den Camping-Bereichen rüsten wir diesbezüglich stark auf. Innovative Wege gehen wir auch in Sachen Stromaggregate. Wir können heuer auf einige Geräte verzichten, da wir große Batteriespeicher verwenden. Ich bin sicher, wir können den Dieselverbrauch so stark reduzieren.<BR \/><BR \/><b>Sind die Feuerwehren und Vereine schon startbereit?<\/b><BR \/>Klement: Die Freiwilligen Feuerwehren versehen neben dem Parkdienst auch den Brandschutz. Letzte Woche waren die zu besetzenden Dienste binnen kürzester Zeit voll. Mit den Vereinen treffen wir uns demnächst. Auch diese können es kaum mehr erwarten, bis es losgeht. Das Festival ist nämlich nicht nur viel Arbeit, es ist auch ein Mega-Highlight für alle. <BR \/><BR \/><b>Gibt es in puncto Sicherheit Veränderungen?<\/b><BR \/> Klement: Wir werden heuer die Security auf den Campingplätzen verstärken. Auch strengere Einlasskontrollen sind geplant. Wir hoffen, dass sich auch die Südtirolerinnen und Südtiroler die Tickets für Festival und Campingplätze im Vorverkauf holen. Erstens sind sie dann billiger, zweitens spart man Zeit und wird nicht weggeschickt.<BR \/><BR \/><b>Wie läuft der Vorverkauf? Gibt es noch Tickets?<\/b><BR \/>Klement: Derzeit gibt es noch Wochenend- und Tagestickets. Der Verkauf läuft aber wesentlich besser als noch im Vorjahr. Bis zum Schluss zu warten und auf die Abendkasse zu hoffen, würde ich nicht raten. Wir waren schon öfter ausverkauft, und das kann auch heuer passieren.<BR \/><BR \/>Tickets inklusive Tagestickets gibt es online bei: <a href="shop.alpen-flair.com\/tickets" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">shop.alpen-flair.com\/tickets <\/a>– Hardtickets im Rookies & Kings Store in Brixen.