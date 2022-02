Peter Schorn: „Ich würde gern auf Kommando weinen können“

Seit vielen Jahren zählt der Brixner Peter Schorn zu den vielseitigsten und umtriebigsten heimischen Schauspielern: Der 42-Jährige ist Schauspieler für Theater, Film und Fernsehen sowie Sprecher und Texter. Zuletzt war er in der Bozner Carambolage in „(R)EVOLUTION“ zu sehen, aktuell probt er in Innsbruck Felicia Zellers „Zweite Allgemeine Verunsicherung“ am Theater praesent.Seit etwas über einem Jahr ist er Mitbegründer und Präsident der Künstler:innenvereinigung PERFAS (Performing Artists Association South Tyrol), die sich für die Belange der darstellenden Künstler in Südtirol einsetzt.Zu lange duschen.„Ich bin zu alt um nur zu spielen.“ Und zu jung um nicht zu spielen.Für Weihnachtsdekoration.Das Ende der Pandemie feiern.Bin in einen Zeitstrudel geraten. Passiert täglich 7 Mal.Auf Kommando weinen.Atomenergie ist grün.Mit der Arroganz der Ignoranz.Trust the universe.Jedes Mal wenn ich bei Google alle Cookies abschalte.Jedes Mal, wenn mich Google beim nächsten Mal wieder fragt.Kaffeekränzchen mit Luisa Neubauer, Alexandria Ocasio-Cortez, Roberto Saviano, Riane Eisler, Zarifa Ghafari und Adriene Mishler wär cool. Und dann kommt Mark Zuckerberg dazu und wir schauen was passiert.Patriarchat abschaffen. Der Rest geht dann ganz leicht.Liebe, Aussicht, Macbook.Immer Geburt. Eigene und die meines Sohnes zum Beispiel.Die Welt sehen.Als ich 11 war, haben mich meine Großeltern auf eine Reise nach Namibia mitgenommen. Eines Morgens bin ich lange vor ihnen im Zelt aufgewacht und hab mich rausgeschlichen, um im Morgengrauen allein durch die Savanne zu streifen und mich an Tiere anzupirschen.Angst zu haben.Bei Frage 5. (Im ersten Satz).Woodstock wahrscheinlich. Alle anderen meistens Krieg oder Katastrophe.

