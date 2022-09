Peterlin: „Noch kein Ende des Sommers in Sicht“

Dieter Peterlin - Foto: © Klaus Peterlin

Dieter Peterlin: Dass es auch im September einige warme Tage gibt, ist nicht ungewöhnlich. Sehr wohl ungewöhnlich ist aber, dass der Sommer heuer so lange dauert, da er früh begonnen hat.Peterlin: Genau. Bereits Mitte Mai hatten wir teils sehr hohe Temperaturen und das ist den ganzen Sommer über so geblieben. Und noch ist kein Ende des Sommers in Sicht.Peterlin: Ja. Es wird zwar nicht mehr so heiß mit Temperaturen um die 35 Grad, aber die 30-Grad-Marke werden wir in der kommenden Woche sicherlich wieder erreichen. Einzig am morgigen Samstag wird es etwas wechselhafter und es kühlt ein wenig ab, danach wird es wieder warm.Peterlin: Es gibt heute und morgen einige Gewitter, diese werden aber nicht mehr so heftig ausfallen, wie in den vergangenen Wochen.