Philipp Burger: „Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern?“

Am 23. Dezember 2021 veröffentlichte Philipp Burger sein erstes Soloalbum „Kontrollierte Anarchie“, das Platz 1 der deutschen Albumcharts erreichte. Burger zieht mit dem Album Bilanz über sein bisheriges Leben . Der Sänger ist verheiratet und hat 2 Kinder. Nachdem er jahrelang in München gelebt hatte, zog er 2019 zurück nach Südtirol, auf seinen Bauernhof. Burger ist am liebsten Familienmensch, Musiker und Landwirt.STOL hat bei Burger nachgehakt und ihm einige private Details entlockt.Meiner Schwiegermutter beim Vorbeigehen unerwartet die Haare zu zerzausen. Ein Griff ins frisch gestylte Haar reicht für einen kleinen mentalen Vulkanausbruch aus. Und diesen liebe ich einfach, zu köstlich. War schon bei meinen Omas so.Zu jung: Für fast jegliche Art von Suppe. Solange ich Zähne habe und nicht gerade krank bin, passe ich.Zu alt: Für das wilde Feiern bis in den frühen Morgen. Um Mitternacht ist meistens Schicht im Schacht, reicht auch aus.Für Maschinen und Werkzeuge, ganz zum Ärger meiner Frau. Man hat davon aber nun mal nie genug.Eine mindestens einmonatige Reise durch die USA. Mit meiner Familie in einem richtig fetten Mobile Home. 2 Monate wären noch besser.Weil ich noch tanken musste. Schuld meiner Frau, sie stellt mein Auto auch mal gerne ungetankt zurück in die Garage.Viel mehr Fremdsprachen zu beherrschen.Über so ziemlich jeder Folge von Ekel Alfreds „Ein Herz und eine Seele“. Undenkbar, dass diese Serie heute gedreht werden dürfte.Durch moralische Überlegenheitsäußerungen und vermeintliches Bessermenschentum. Wir alle haben unsere Fehler, nehmen uns nichts und sollten niemanden verurteilen, ohne erst mal vor unserer eigenen Haustür zu kehren.Konrad Adenauers Satz „Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Nichts hindert mich daran, klüger zu werden“. Erspart mir unheimlich viele Diskussionen zu meiner Vergangenheit. Nimmt einfach allem den Wind aus den Segeln.Ich will keine Macht über andere. Aber ich liebe meine Macht, meinen inneren Schweinehund zu besiegen. Bin hier aber auch nicht selten unterlegen (lacht).Ich glaube, dass ich dieses Gefühl so noch nie wirklich verspürt habe. Ich hänge an meinem Bewusstsein.Mit meinen verstorbenen Großeltern. Ich glaube, sie haben sich mich jetzt schon lange genug angeschaut und hätten so manch guten Rat für mich.Die verloren gegangene Fehler-Vergebekultur zurückzuerobern. Es ist einfach nur traurig, was und wen viele Menschen heute alles verurteilen, ohne den jeweiligen Menschen zu kennen, ihm zuzuhören und eine zweite Chance zu geben.Auf meine Familie, meine Freunde, auf meine hart erkämpfte Freiheit, das zu tun, wofür mein Herz schlägt.Die Geburt meiner Töchter.Bis zu meinem Lebensende zufrieden aufzustehen und meine Leidenschaften mit all denjenigen teilen zu können, die mir wertvoll sind.Mein allererster selbst geangelter Lachs in Norwegen mit 8 Jahren. Unvergesslicher Stolz.So manche erfahrene Enttäuschung. Aber ich bin ganz gut darin, weil ich wirklich nicht nachstehend bin. Dafür bin ich sehr dankbar.Oje, in der Schule bei so ziemlich jeder schwierigen Schularbeit, meine Lehrer haben vielleicht mitgezählt.Bei jedem, das nach Frieden, Aufbruch und wiedererlangter Freiheit riecht.

