Der von John Williams komponierte Soundtrack aus den Harry-Potter-Filmen trifft auf Henry Purcells Barockoper „Dido and Aeneas“, in der – im antiken Karthago – ebenfalls gezaubert wird. Am 9. September – zwei Tage nach ihrem Gastspiel in der Elbphilharmonie in Hamburg – verlinken das O\/Modernt Chamber Orchestra aus Schweden und das britische VOCES8 Scholars Ensemble unter der Leitung von Hugo Ticciati im Meraner Kursaal die School of Witchcraft and Wizardry, wo Harry Potter im „Denkarium“ des Headmasters Albus Dumbledore Erinnerungen und Geschichte sehen kann, mit der Antike und dem 17. Jahrhundert. Die Solisten in dieser szenischen Aufführung sind Dorothea Röschmann (Sopran) und Frederick Long (Bariton).<BR \/><BR \/>Purcells Oper erzählt von den amourösen Verirrungen der karthagischen Königin Dido und des trojanischen Prinzen Aeneas, der die Geliebte – von einer Zauberin getäuscht – verlässt, worauf diese sich das Leben nimmt. Die Potter-Connection versetzt den Märchenplot – mit Musik von Sting, Ligeti, Erkki-Sven Tüür und der Rockband Muse – in die Gegenwart. Das Konzert des südtirol festival meran beginnt um 20.30 Uhr.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1354644_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Achtung: Kinder und Jugendliche, die mit Harry Potter-Accessoires (wie etwa Zauberhut, Zaubermantel, Zauberstab oder Eule) zum Konzert kommen, erhalten freien Eintritt!<BR \/><BR \/>O\/Modernt (schwedisch für „Un\/Modern“) ist ein schwedisches Kulturprojekt, das 2011 von dem Geiger und Dirigenten Hugo Ticciati gegründet wurde. Das Herzstück von O\/Modernt bildet das O\/Modernt Orchestra. Mit seiner kreativen und innovativen Programmgestaltung hat O\/Modernt international große Anerkennung gefunden. <BR \/><BR \/>So kann Schubert auf Max Richter und Sarod-Kompositionen von Soumik Datta treffen, Brahms auf Nirvana, Philip Glass auf Purcell oder Vivaldi auf Metallica und Muse. Das VOCES8 Scholars Ensemble ist wiederum ein dynamisches Vokalensemble aus herausragenden jungen professionellen Sängerinnen und Sängern, die das renommierte VOCES8 Scholars Programme der VOCES8 Foundation absolviert haben.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.meranofestival.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Info & Tickets: www.meranofestival.com<\/a><\/b>