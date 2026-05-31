Mario Pinggera ist immer für eine Überraschung gut. Zum Podcast kam er mit seiner BMW-Maschine und im Biker-Outfit. Gleich darauf lässt er im Studio unter anderem mit ungewöhnlichen Überlegungen zur Zukunft der Kirche aufhorchen. <BR \/><BR \/>Hier geht es zum Podcast mit einem ganz besonderen Priester:<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de\/?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=0e97186e-f30c-4d43-abf1-9d2e1b588947&v=1779957854632" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n