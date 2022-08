Priester zur Krise der Kirche: „Es ist an der Zeit, Neues zu wagen“ Priester zur Krise der Kirche: „Es ist an der Zeit, Neues zu wagen“

Über ein halbes Jahrhundert schon ist der Priester und Seelsorger Luis Gurndin fester Bestandteil des kirchlichen Lebens in Südtirol. Am Festtag des 15. August wurde er in Innsbruck mit dem Verdienstkreuz des Landes Tirols ausgezeichnet. Wir haben mit Gurndin gesprochen. + Von Johanna Prader