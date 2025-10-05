Für etwas Leben und eine kleine Gemeinschaft im Priesterseminar sorgen seit einigen junge Männer aus Afrika und Indien. Wird es eine Neuauflage mit solchen Gaststudenten geben? Oder lässt die Diözese dieses Modell auslaufen? Und wie will sie wieder Südtiroler für den geistlichen Beruf ansprechen? Auch das sind Themen im Podcast. <BR \/><BR \/>Und zum Schluss gibt es ein „Zuckerl“: Markus Moling kann den langjährigen Landeshauptmann Luis Durnwalder verblüffend gut imitieren. Was sagt der „Landesluis“ zur aktuellen Situation?<BR \/><BR \/><BR \/>Hier geht es zum Podcast:<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe style="width:100%;min-width:275px;min-height:310px;max-width:475px;max-height:800px;border:0;overflow:hidden" src="https:\/\/www.podcaster.de\/simpleplayer\/?id=show~tjexf6~martins-sondertag~pod-d919a1b7d9ecf87efe65673a9288&v=1759494442"><\/iframe><\/div>\n<BR \/><BR \/>Ideen, Anregungen, Kritik, Lob? Schreiben Sie mir, ich freue mich über Rückmeldungen! martin.lercher@athesia.it