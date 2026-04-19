Es ist eine besondere Ausgabe des „Sonn(der)tags“! Nicht ein oder zwei, sondern gleich 20 Gäste kommen zu Wort, und es sind junge Menschen – Mittelschülerinnen und Mittelschüler der 1., 2. und 3. Klasse. In den drei Arbeitsgruppen bastelten sie interessante und überraschende Beiträge. <BR \/><BR \/>Hier geht es zum jugendlich-frischen Podcast!<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de\/?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=7873c722-f2a6-46c3-9d6f-466fc314bd86&v=1776435891117" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n