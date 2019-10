Prinz Harry: Kapstadt ist ein fantastischer Ort

„Ich glaube, es ist ein ziemlich schwieriger Ort zum Leben, wenn du weißt, was dort los ist.“ Afrika werde in Zukunft im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen, sagte Harrys Ehefrau Meghan (38).





Immer wieder hatte es in Großbritannien zuletzt Gerüchte gegeben, dass Harry, Meghan und ihr kleiner Sohn Archie vorübergehend nach Afrika ziehen würden. Aus den vorab veröffentlichten Interviewpassagen geht dies aber nicht klar hervor. Ein dauerhafter Umzug der Familie gilt ohnehin als unwahrscheinlich.Das Paar beklagte unter anderem Mangel an Privatsphäre in Großbritannien. Die ehemalige US-Schauspielerin Meghan, die afroamerikanische Wurzeln hat, war in der Vergangenheit auch fremdenfeindlichen Äußerungen ausgesetzt. Der Dokumentarfilm des Senders ITV sollte am Sonntagabend ausgestrahlt werden.

dpa