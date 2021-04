Prinz Harry nach Beerdigung von Philip wieder in den USA

Harry war in der vergangenen Woche zu der Trauerfeier aus Kalifornien angereist, wo er inzwischen mit seiner Frau Herzogin Meghan (39) und dem gemeinsamen Sohn Archie (1) lebt. Die beiden hatten sich vor etwas mehr als einem Jahr aus dem engeren Kreis der Königsfamilie verabschiedet und angekündigt, finanziell unabhängig zu werden.Die schwangere Meghan war auf Anraten ihres Arztes in den USA geblieben. Es hatte Spekulationen gegeben, dass Harry zumindest für den 95. Geburtstag seiner Großmutter Queen Elizabeth II. am Mittwoch noch in Windsor bleiben könnte. Doch das scheint nicht der Fall gewesen zu sein.Unklar blieb, ob es zwischen Harry und anderen Familienmitgliedern zu einer Aussöhnung gekommen ist. Harry und Meghan hatten sich mit dem Rest der Königsfamilie überworfen. Im Mittelpunkt des Streits stehen in einem TV-Interview vorgebrachte Vorwürfe des Paares über mangelnde Rücksichtnahme und sogar rassistische Äußerungen innerhalb der Familie. Meghan hat teilweise afroamerikanische Wurzeln.

dpa