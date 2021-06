Prinz William wird 39: Queen-Enkel gibt Startsignal für Spendenlauf

Am Abend vor seinem 39. Geburtstag hat Prinz William gemeinsam mit seinen beiden ältesten Kindern die Teilnehmer eines Spendenlaufs überrascht. Auf Bildern in sozialen Netzwerken war zu sehen, wie der Enkel von Queen Elizabeth II. gemeinsam mit Sohn George (7) und Tochter Charlotte (6), auf Gut Sandringham in Ostengland, ein Mikrofon in den Händen hielt, offenbar gaben die 3 das Startsignal.