Allein die Qualifikation gilt als besondere Auszeichnung. In der Saison 2025\/26 gingen weltweit mehr als eine Million Menschen bei Hyrox-Rennen an den Start. Die Fitnesssportart verbindet Laufstrecken mit anspruchsvollen Kraftübungen und zählt derzeit zu den am schnellsten wachsenden Wettkampfformaten weltweit (siehe Infokasten) Für die Weltmeisterschaften qualifizieren sich nur 0,5 Prozent der schnellsten Athletinnen und Athleten. Dass mit Baumgartner ein Südtiroler zu diesem exklusiven Kreis gehört, unterstreicht sein Leistungsniveau.<BR \/><BR \/>Den Grundstein für die WM-Teilnahme legte der 23-Jährige beim Rennen in Verona Anfang Dezember 2025. In der anspruchsvollen Wettkampfklasse „Hyrox PRO Men“ belegte er mit einer Zeit von 1:03:48 Stunden den zweiten Platz seiner Altersklasse (16 bis 24 Jahre) und Rang 15 unter insgesamt 283 Teilnehmern. Damit löste er das Ticket für die Titelkämpfe in Stockholm. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75211433_quote" \/><BR \/><BR \/>Auch in den folgenden Monaten bestätigte Baumgartner seine starke Form. Beim Hyrox in Wien gewann er seine Altersklasse und stellte mit 1:02:16 Stunden gleichzeitig seine persönliche Bestzeit in der anspruchsvollen PRO-Klasse auf. Beim jüngsten Rennen in Berlin blieb er mit 1:02:30 Stunden nur knapp darüber.<BR \/><BR \/>Der St. Georgener studiert derzeit Sportwissenschaft in Wien und steht kurz vor dem Masterabschluss. Neben dem Studium arbeitet er als Skilehrer und Personal Trainer. Außerdem unterstützt er Athleten bei der Trainingsplanung. Sein Fachwissen aus der Ausbildung fließt auch direkt in die eigene Wettkampfvorbereitung ein. <BR \/><BR \/>„In der Vorbereitung habe ich alles gegeben. Jetzt zählt nur noch, alles umzusetzen und auf den Punkt zu bringen“, sagte Baumgartner vor seiner Abreise nach Schweden. Sein Ziel für die Weltmeisterschaft ist ambitioniert: Er möchte die Marke von einer Stunde unterbieten. „Gegen die absolute Weltspitze anzutreten, ist für mich eine riesige Motivation.“<BR \/><BR \/>Die diesjährigen Weltmeisterschaften werden erstmals in Skandinavien ausgetragen. Austragungsort ist die Strawberry Arena in Stockholm, wo sich von 18. bis 21. Juni die 6.000 besten Hyrox-Athletinnen und -Athleten der Welt messen.<h3>\r\nWas ist Hyrox?<\/h3>Hyrox ist ein 2017 in Hamburg gegründeter Sport, der seit Jahren rasant wächst. Dabei werden Ausdauer und Kraft zu einem standardisierten Wettkampfformat kombiniert: Acht Mal ein Kilometer Laufen, dazwischen jeweils eine funktionelle Übung an acht Stationen – darunter SkiErg (Skilanglaufbewegung mit den Armen an einem Zuggerät), Schlittenziehen und -schieben, Burpee Broad Jumps (Liegestütze mit Strecksprung kombiniert mit einem Vorwärtssprung), Rudern, Farmers Carry (Tragen schwerer Gewichte über eine bestimmte Strecke), Sandbag Lunges (Ausfallschritte mit Sandsack auf den Schultern) und Wall Balls (Medizinballwürfe auf ein Ziel an der Wand). Weil die Strecke an jedem Austragungsort identisch ist, sind die Zeiten weltweit direkt vergleichbar.