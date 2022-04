Queen Elizabeth: Ein Jahr ohne ihren Philip Queen Elizabeth: Ein Jahr ohne ihren Philip

Der Fels in der Brandung, der treue Begleiter – er fehlt Queen Elizabeth II. (95). Am heutigen Samstag ist es ein Jahr her, dass der Prinzgemahl kurz vor seinem 100. Geburtstag starb. Für die Königin war es eine schwierige Zeit ohne den Herzog von Edinburgh, mit dem sie 73 Jahre lang verheiratet war.