Queen-Gitarrist Brian May findet Künstler nicht ganz einfach

„Das sind komische, schwierige Personen“, sagte der 74 Jahre alte Rocker im Interview der Zeitung „La Repubblica“ am heutigen Donnerstag.Er wisse, dass er sich über das Universum in seinem Kopf mehr im Klaren sei als über das echte, erklärte der studierte Astrophysiker weiter.Im August will der britische Musiker sein Album „Back to the light“ veröffentlichten, eine neu aufgelegte Version seines zweiten Solo-Albums aus dem Jahr 1992.Die Platte schaffte es damals in die internationalen Charts, auch in die deutschen auf Platz 25.

apa