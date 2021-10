Queen lehnt Oldie-Award ab: „Man ist so alt, wie man sich fühlt“

Queen Elizabeth II. hat die Auszeichnung eines britischen Seniorenmagazins als Oldie des Jahres abgelehnt. „Ihre Majestät glaubt, man ist so alt, wie man sich fühlt“, schrieb der Privatsekretär der 95-Jährigen, Tom Laing-Baker, in einer schriftlichen Absage an das Magazin „The Oldie“, die in der November-Ausgabe der Zeitschrift veröffentlicht wurde.