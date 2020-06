Queen verfolgt Pferderennen von Schloss Windsor aus

Obwohl das Pferderennen von Ascot in diesem Jahr ohne Zuschauer stattfinden muss, hält dessen berühmtester Fan der Veranstaltung die Treue: Königin Elizabeth II. konnte das am Dienstag gestartete Ereignis wegen der Corona-Pandemie zum ersten Mal in ihrer 68-jährigen Regentschaft nicht im Stadion verfolgen.