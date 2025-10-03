Hier die Tour im Überblick und interessante Informationen über lokale Besonderheiten und Geschichte.<BR \/><BR \/><b>Von Hanspaul Menara<\/b><BR \/><BR \/>Die Entfernung zwischen dem See, der gleichnamigen Schutzhütte und dem genannten Gipfel ist nicht groß, daher gehören sie irgendwie zusammen und bilden sozusagen eine Bergwanderung für jeden Geschmack. Die bekannte Radlseehütte, auch Radlseehaus genannt, ist bei guter Witterung jedenfalls bis Ende Oktober geöffnet.<BR \/><BR \/>Als Ausgangspunkt für die Wanderung bieten sich sowohl der Kühhof oberhalb von Latzfons, der Perlungerhof oberhalb Tils als auch das Garner Wetterkreuz oberhalb Feldthurns an. Ich schlage hier den letztgenannten Ausgangspunkt vor, doch unterscheiden sich die drei Möglichkeiten nicht wesentlich voneinander.<BR \/><BR \/>Der erste Teil des Anstiegs führt zunächst durch Wald empor, wobei man wählen kann zwischen dem breiten Güterweg und dem alten Fußweg. Später geht es noch ein gutes Stück in baumfreiem Gelände etwas steil bergan, doch dann erreichen wir den von der Klausner Hütte herüberkommenden Höhenweg, und der führt durch die Südhänge der Königsangerspitze nahezu eben zum Radlsee, in dem sich besonders schön die Geislerspitzen widerspiegeln – und nicht nur sie. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220238_image" \/><\/div>\r\n<embed id="dtext86-71691129_listbox" \/><BR \/><BR \/>Diese Lage mit Dolomitenblick mag wohl mit ausschlaggebend gewesen sein für jene Privatleute, die das erste Radlseehaus 1912 errichteten, etwas oberhalb des Sees und mit noch weiterer Aussicht, als er sie bietet. Doch die zwei großen Kriege und die alles andere als rosige Zeit dazwischen forderten ihren Tribut, die Hütte ging zugrunde, und erst 1956 konnte der Alpenverein Südtirol an der Stelle der alten Hütte die neue errichten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220241_image" \/><\/div>\r\nDer Hütte gegenüber steigen die Hänge zum Gipfel der gut 2.400 Meter hohen Königsangerspitze, die von der Radlseehütte auf einem markierten Steig in kaum halbstündigem Aufstieg problemlos zu erreichen ist und nicht nur eine herrliche Aussicht bietet, sondern nachweislich bereits in prähistorischer Zeit bestiegen wurde.<h3>\r\nDie Tour im Überblick<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1220244_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><?SchriftWeite SchriftWeite="97ru">\r\n<b>Wegverlauf:<\/b> Anfahrt von Klausen oder Brixen nach Feldthurns, von dort zuerst in Richtung Latzfons, vorher aber rechts abzweigend zum Bergdorf Garn, auf der Höfestraße hinauf zum Öbersthof und weiter zum großen Parkplatz Garner Wetterkreuz (1.410 m). Von dort zu Fuß stets der Markierung 10 und der Beschilderung „Radlseehütte“ folgend teils mäßig, teils stärker ansteigend durch Wald, Lärchenbestände und Bergwiesen hinauf, im Bereich der Baumgrenze nicht auf dem Güterweg links hinüber zur Bruggerschupfe, sondern auf dem Fußpfad 10 über den Bergrücken weiter empor bis zum querenden Weg 8 und auf diesem rechts nahezu eben die Hänge querend hinüber zum Radlsee und zur Schutzhütte (2.284 m; ab Parkplatz 2 1\/2 Std.; die Hütte bleibt noch bis zum Monatsende bewirtschaftet). Vom Schutzhaus schließlich auf Steig 7 durch Gras- und Schutthänge zu einer Kammsenke und auf dem genannten Pfad weiter zum Gipfelkreuz der Königsangerspitze (2.436 m; ab Hütte 1\/2 Std.). – Abstieg: Entweder wieder über die beschriebene Aufstiegsroute (insgesamt ab Gipfel knapp 2 1\/2 Std.) oder vom Gipfel auf markierten Pfadspuren über den Südrücken hinunter zum querenden Weg 8 und zum Weg 10 und wie im Aufstieg hinab zum Parkplatz (ab Gipfel 2 Std.).<?_SchriftWeite>\r\n<BR \/><BR \/><b>Höhenunterschied:<\/b> 1.026 m <BR \/><BR \/><b>Gesamtgehzeit:<\/b> ca. 5 Std.<BR \/><BR \/><b>Orientierung und Schwierigkeit:<?SchriftWeite SchriftWeite="96ru">\r\n<?_SchriftWeite>\r\n<\/b>Bei trockenen und schneefreien Wegverhältnissen unschwierige, aber teilweise steile Bergwanderung. Sich wie immer vor Antritt der Tour nach der aktuellen Situation erkundigen!<BR \/><BR \/><b>Wanderkarten 1:50.000:<\/b> Kompass, Blatt 56 (Brixen) – <b>1:25.000:<\/b> Tabacco, Blatt 030 (Brixen – Villnössertal)<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/seit-50-jahren-geht-er-dem-traumberuf-nach-im-wahrsten-sinne-des-wortes" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier erfahren Sie mehr über unseren Autor Hanspaul Menara.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/Wandertipps" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und hier finden Sie weitere seiner Wandertipps.<\/a>